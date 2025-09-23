Saúl no jogo entre Flamengo e Estudiantes - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 23/09/2025 08:58

Rio - Saúl citou a importância do Flamengo ser uma equipe madura ao projetar a partida contra o Estudiantes, válida pela Libertadores. O meio-campista destacou que o time não pode se distrair com o ambiente ou com o tipo de jogo do adversário. Além disso, reforçou que cada detalhe é importante em uma competição eliminatória.

"Temos que ser uma equipe madura, mas, acima de tudo, ser nós mesmos. Não podemos nos distrair com o ambiente ou com o tipo de jogo que o rival pode fazer. Temos que saber ao que vamos. Vamos tentar ganhar a partida com nossas armas. Na Libertadores, como na Champions (League) e em qualquer tipo de competição eliminatória, cada detalhe é muito importante. Temos que estar muito concentrados para que isso não afete", disse Saúl, à 'FlamengoTV'.

Na ida, o Flamengo vencia a partida por 2 a 0 até a reta final, mas Gonzalo Plata foi expulso pelo segundo cartão amarelo em um lance polêmico. A Conmebol, inclusive, anulou o vermelho aplicado ao atacante , que está liberado para a partida da volta.

Com um homem a menos, o Flamengo sofreu um gol e bateu o Estudiantes pelo placar de 2 a 1 . O Rubro-Negro joga por um empate para avançar à semifinal da Libertadores. A partida acontecerá na quinta-feira, a partir das 21h30, na Argentina.

"Temos que seguir pensando no caminho. Não apenas nos resultados, mas no caminho que está sendo bom. Estamos crescendo como equipe. E temos muita coisa para aprender. Abrimos 2 a 0 no jogo de ida e, nos minutos finais, sofremos um gol que pode nos fazer muito dano. Acho que será um jogo muito, muito difícil. Haverá muitos duelos, muitas disputas, e temos que que saber que, neste tipo de jogo, qualquer detalhe conta e pode fazer a diferença", afirmou o espanhol.