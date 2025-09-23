Saúl no jogo entre Flamengo e EstudiantesGilvan de Souza/Flamengo
Saúl projeta jogo contra o Estudiantes: 'Temos que ser uma equipe madura'
O Flamengo venceu a partida de ida por 2 a 1, no Maracanã; empate garante o time na semifinal
Emerson Royal espera clima hostil na Libertadores, mas confia em classificação do Flamengo
Lateral-direito revela expectativa para jogo decisivo contra o Estudiantes, na Argentina
Jorginho embarca com o Flamengo para jogo contra o Estudiantes; veja relacionados
Rubro-Negro viajará para a Argentina nesta terça (23)
Flamengo é sondado por empresas interessadas nos naming rights do Maracanã
Informação foi revelada pelo presidente Bap em reunião do Conselho Deliberativo
Conmebol confirma anulação da expulsão de Plata, do Flamengo
Atacante estará à disposição de Filipe Luís para encarar o Estudiantes, na Argentina
Flamengo rescinde contrato com herói do título Mundial Sub-20 de 2024
Atacante de 19 anos deixa o Rubro-Negro após decisão do clube
