Emerson Royal em ação pelo Flamengo, no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo
"Vamos nos preparar como nos preparamos para todos os jogos. Todos os jogos são importantes para nós, frisamos isso todos os dias nos treinamentos. Acredito que faremos uma grande partida. Sabemos que será um pouco difícil. Eles vão colocar um clima mais hostil. Time argentino é assim, mas vamos buscar a vitória e a classificação", declarou o jogador.
No primeiro confronto, no Maracanã, a equipe de Filipe Luís conseguiu implementar um alto ritmo - especialmente durante a etapa inicial - e abriu 2 a 0 logo aos oito minutos. Porém, perdeu várias oportunidades, caiu de produção e, após a polêmica expulsão de Gonzalo Plata, viu os comandados de Eduardo Domínguez diminuírem e deixarem a disputa aberta.
Emerson Royal ressaltou que a atmosfera do torneio continental é "totalmente diferente" e espera a mesma postura da ida para que o Flamengo saia com a vitória. "Vamos tentar impor o nosso jogo e vencer. Vai ser complicado, mas queremos a classificação", reforçou.
O Rubro-Negro terá a vantagem do empate para avançar à semifinal. Em caso de derrota por um gol de diferença, a definição será nos pênaltis. O vencedor enfrentará Vélez Sarsfield ou Racing, ambos da Argentina, em busca de uma vaga na decisão da Libertadores.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.