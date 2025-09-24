Jorginho volta a ser opção para o time titular do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Jorginho volta a ser opção para o time titular do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 24/09/2025 10:31

Recuperado de edema na coxa esquerda, o meia ítalo-brasileiro deve voltar à equipe titular no jogo de volta das quartas de final da

Flamengo terá o retorno de Jorginho no meio de campo como esperança para retomar a regularidade das atuações., o meia ítalo-brasileirono jogo de volta das quartas de final da Libertadores , contra o Estudiantes, quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Argentina.

A última vez em que o jogador esteve em campo coincide com a última grande atuação do Rubro-Negro, no histórico 8 a 0 sobre o Vitória, no Maracanã. Desde então, foram quatro jogos em que o time venceu duas vezes e empatou outras duas, mas com muita oscilação em campo, especialmente nos tropeços diante de Vasco e Grêmio.



"A gente sabe a importância do jogo e a minha expectativa pessoal é grande de poder voltar a campo. Senti que foi um longo período, não estou acostumado com isso, então a vontade é grande de voltar a jogar, ajudar os companheiros, ajudar o Flamengo", disse o meia à Flamengo TV.

Com Jorginho em campo, o Rubro-Negro vinha de cinco vitórias seguidas em que foi vazado apenas uma vez e marcou 15 vezes. Além disso, formou o meio de campo que encantou o torcedor, ao lado de Saúl e Arrascaeta, com grande controle de bola.



Já sem o jogador, o Flamengo sofreu três gols nessas quatro últimas partidas e teve mais dificuldade para controlar o meio durante as partidas.



"Independentemente de onde for o jogo, temos que impor o nosso futebol para sair com a vitória", completou.

O que o Flamengo precisa para se classificar

Por ter vencido no Maracanã por 2 a 1, o time de Filipe Luís pode até empatar fora de casa que se garante na semifinal da Libertadores. Entretanto, se perder por um gol de diferença, a definição será nos pênaltis.

Já o Estudiantes precisa vencer por dois ou mais gols de saldo para se classificar na competição