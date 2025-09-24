Guerrero em treino no Ninho do Urubu - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 24/09/2025 18:27

Rio - Ex-companheiro de Paolo Guerrero no Flamengo, Héctor Canteros revelou que o atacante peruano quase desistiu de jogar no Flamengo por conta da estrutura ruim que o clube tinha. Contratado em 2015, o camisa 9 se espantou com as condições do Ninho do Urubu na época.

"Quando cheguei ao Flamengo, em 2014, o time vivia uma situação muito difícil economicamente, estava em último no Brasileiro. Lembro quando chegou o Guerrero, em 2015. Ele chegou ao CT e queria ir embora. Todo mundo segurou ele, falando para ficar. Rodrigo Caetano segurou'', afirmou o volante à ESPN.

''Ele vinha do Corinthians, com estrutura muito boa. Era o Flamengo raiz. Sempre lembramos desse momento e rimos. Tinham seis chuveiros para 40 jogadores. Quando faziam dois períodos, Paulinho, Everton, Alan Patrick dormiam na academia para ter o ar mais frio. Agora tem hotel e quarto para todos. É outro patamar", completou.

Além da estrutura, o Flamengo também vivia outra realidade dentro de campo na época. Em sua chegada ao clube, Canteros sofreu com críticas em meio à briga do time contra o rebaixamento.

"Na época sempre tinham protestos. Torcida falando com a gente no aeroporto, palestra de coaches e até do BOPE para nos incentivar. Torcida nos pegava no aeroporto. A gente compreendia a importância da torcida, era normal para a gente. A gente não tinha voo fretado, era no meio de todos. Quando a gente empatava ou perdia, os torcedores iam xingando a gente no aeroporto. Passamos anos difíceis. Valeu a pena. Foi boa a experiência. Feliz por ter defendido o Manto Sagrado. Não caiu para a Série B, foi uma satisfação muito grande”, disse.

Héctor Canteros vestiu a camisa do Flamengo em 88 jogos. Pelo Rubro-Negro, marcou cinco gols e anotou sete assistências.