Jogadores do Racing celebram classificação na LibertadoresDivulgação / Racing Club

Publicado 24/09/2025 00:10

O Racing se tornou o primeiro time a garantir vaga nas semifinais da Copa Libertadores, nesta terça-feira, ao derrotar o Vélez Sarsfield, em Buenos Aires, no jogo de volta das quartas de final, por 1 a 0, repetindo o placar do primeiro duelo.

Desta forma, o Racing aguarda o vencedor do confronto entre Flamengo e Estudiantes, que se enfrentam na quinta-feira, também na capital argentina. No primeiro duelo, no Maracanã, a equipe carioca venceu por 2 a 1 e agora joga pelo empate para garantir uma vaga entre as quatro melhores equipes da América do Sul.

No confronto argentino, o Racing foi melhor a maior parte do jogo. No primeiro tempo, a equipe finalizou por 12 vezes, enquanto o Vélez não incomodou a meta de Cambeses.

O segundo tempo foi mais disputado e o Vélez chegou a equilibrar a disputa. Mas o Racing chegou ao gol da vitória aos 37 minutos, quando Rojas escapou pela esquerda e cruzou para Solari completar dentro da pequena área.