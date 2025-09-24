Jogadores do Racing celebram classificação na LibertadoresDivulgação / Racing Club
Racing bate o Vélez Sarsfield e pode enfrentar o Flamengo na Libertadores
Rubro-Negro terá o time argentino pela frente na semifinal caso passe pelo Estudiantes, na quinta-feira (25)
Fábio lamenta eliminação do Fluminense na Sul-Americana: 'Ficamos ansiosos'
Tricolor empatou por 1 a 1 com o Lanús (ARG), no Maracanã, e deu adeus ao torneio continental nas quartas de final
Fluminense sai na frente, mas cede empate ao Lanús e está fora da Sul-Americana
Tricolor teve domínio durante praticamente toda a partida, mas não soube aproveitar as oportunidades criadas e foi castigado no segundo tempo
Nadal denuncia propaganda enganosa com sua imagem e voz em vídeos falsos
Lenda do tênis pediu que seus seguidores tenham cuidado na internet
Prefeitura de Barcelona segue sem liberar o Camp Nou para receber público
Time catalão esperava receber o Real Sociedad no estádio, no próximo domingo (28)
Confusão na torcida do Lanús atrasa segundo tempo em duelo com o Fluminense
Polícia precisou intervir para conter os argentinos no Maracanã; partida foi reiniciada depois de cerca de 20 minutos
