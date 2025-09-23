Ramon Menezes em ação durante treino da seleção brasileira sub-20 - Divulgação / CBF

Ramon Menezes em ação durante treino da seleção brasileira sub-20Divulgação / CBF

Publicado 23/09/2025 22:20

Rio - De olho na Copa do Mundo sub-20, os jovens convocados da seleção brasileira encerraram as atividades na Granja Comary nesta terça-feira (23) para viajar ao Chile, país que receberá o torneio entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro. A delegação chega em território chileno na madrugada de quarta-feira (24) e já treina neste mesmo dia, às 18h (de Brasília).

A Amarelinha também vai a campo quinta (25), sexta (26) e sábado (27), no mesmo horário. Dos atletas chamados pelo técnico Ramon Menezes, apenas os atacantes Wesley, do Al-Nassr, e Pedrinho, do Zenit, vão se juntar ao grupo posteriormente.

Os garotos ainda receberam recado especial de Carlo Ancelotti, comandante do time principal, em videochamada: "É um prazer falar com vocês para desejar boa sorte. Vocês vão representar a camisa da seleção mais importante do mundo em uma competição muito importante. Fazer isso é uma honra, mas uma responsabilidade".

"É importante construir um bom ambiente entre vocês e a comissão técnica, jogar com altruísmo, ajudar o companheiro e ter personalidade. Acredito que vocês tem toda qualidade para fazer uma grande Copa do Mundo. Estamos todos com vocês", complementou o italiano.

A estreia do Brasil será no dia 28 de setembro, às 20h (de Brasília), contra o México. Depois, dia 1º de outubro, a seleção brasileira terá Marrocos pela frente, no mesmo horário.