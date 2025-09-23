Luiz Henrique foi melhor em campo em vitória do Zenit - Divulgação

Publicado 23/09/2025 18:38

Rio - Luiz Henrique teve uma atuação de gala na vitória por 2 a 0 do Zenit sobre o Krasnodar, no último domingo (21), pela 9ª rodada do Campeonato Russo. Com um gol e uma assistência, o ídolo do Botafogo comandou o triunfo do time de São Petersburgo.

No primeiro lance, o atacante brasileiro acertou um lindo passe por baixo das pernas do adversário para Maksim Glushenkov abrir o placar. Depois, mostrou presença de área e cabeceou firme para assegurar

os três pontos da equipe.

“Uma vitória muito importante para nós seguirmos brigando no campeonato. Um jogo muito difícil, mas soubemos nos impor, controlar e tivemos paciência. Por isso saímos com a vitória por 2 a 0. Agradeço à torcida por ter vindo ao estádio, eles são muito importantes pra gente”, disse o atacante após o jogo à Match TV, que concluiu: “jogo em qualquer lugar que o treinador me colocar. Hoje ele me colocou na esquerda e, independentemente do setor, eu vou dar o meu máximo para ajudar a equipe a sair com a vitória”, disse Luiz Henrique, que foi eleito craque da partida.

Com a vitória, o Zenit chegou a 16 pontos e ocupa a quinta posição do torneio. O líder é justamente o Krasnodar, com 19 pontos.