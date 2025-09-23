Rio - O Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados para encarar o Grêmio, nesta quarta-feira (24), às 19h30 (de Brasília), em Porto Alegre, em jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão. Além dos desfalques já previstos, Davide Ancelotti não poderá contar com Allan, que perdeu o filho nesta terça (23), Joaquín Correa e Savarino, com problemas musculares.
Mastriani também ficou fora por causa de uma conjuntivite. Chris Ramos, Marçal, Montoro e Santi Rodríguez, suspensos, não viajam. Danilo, Nathan Fernandes e Neto, machucados, também ficam no Rio de Janeiro. Já Jordan Barrera está com a seleção colombiana sub-20.
Por outro lado, o italiano terá o retorno de Alex Telles, Artur e Arthur Cabral. O trio foi desfalque na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, no último sábado (20), no Nilton Santos.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.