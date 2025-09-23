Savarino. Botafogo x Mirassol pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Nilton Santos. 17 de Setembro de 2025, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Vítor Silva/Botafogo

Rio - O Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados para encarar o Grêmio, nesta quarta-feira (24), às 19h30 (de Brasília), em Porto Alegre, em jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão. Além dos desfalques já previstos, Davide Ancelotti não poderá contar com Allan, que perdeu o filho nesta terça (23), Joaquín Correa e Savarino, com problemas musculares. 

Mastriani também ficou fora por causa de uma conjuntivite. Chris Ramos, Marçal, Montoro e Santi Rodríguez, suspensos, não viajam. Danilo, Nathan Fernandes e Neto, machucados, também ficam no Rio de Janeiro. Já Jordan Barrera está com a seleção colombiana sub-20.
Por outro lado, o italiano terá o retorno de Alex Telles, Artur e Arthur Cabral. O trio foi desfalque na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, no último sábado (20), no Nilton Santos.

Para suprir as baixas, cinco jovens das categorias de base  foram relacionados: o goleiro Rhyan Luca, o zagueiro Marquinhos, o meia Cauã Zappelini e os atacantes Kauan Toledo e José Kadir.
Confira a lista completa de relacionados:
Lista em ordem alfabética:
Goleiros: Léo Linck, Raule Rhyan

Laterais: Alex Telles, Cuiabano, Mateo Ponte e Vitinho

Zagueiros: Barboza, David Ricardo, Gabriel Silva, Kaio Pantaleão, Marquinhos

Volantes: Marlon Freitas e Newton

Meias: Cauã Zappelini

Atacantes: Arthur Cabral, Artur, Jeffinho, Kadir Barría, Kauan Toledo e Matheus Martins
Savarino. Botafogo x Mirassol pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Nilton Santos. 17 de Setembro de 2025, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
Jorginho está recuperado de lesão, mas ainda não tem presença confirmada na partida de amanhã