Marlon Freitas em ação no jogo entre Grêmio e Botafogo, válido pelo Brasileirão de 2023 - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 23/09/2025 11:39

Porto Alegre - Após pouco mais de dois anos, o Botafogo retornará à Arena do Grêmio para enfrentar o Tricolor Gaúcho. As duas equipes vão medir forças na quarta-feira (24), e o Glorioso tem boas lembranças do último encontro com o Imortal no estádio.

O Botafogo, até então comandado interinamente por Cláudio Caçapa, enfrentou o Grêmio na Arena no dia 9 de julho de 2023, pelo Brasileirão. A partida terminou com vitória por 2 a 0 do Alvinegro , que abriu dez pontos de vantagem na liderança do campeonato naquela ocasião.

Dentro de campo, o time do Rio de Janeiro viu o adversário pressionar bastante e levar perigo, mas o goleiro Lucas Perri brilhou. Os gols saíram no segundo tempo, com Carlos Alberto e Eduardo, que já não estão mais no Botafogo.

Dos jogadores que entraram naquela noite, apenas Marçal e Marlon Freitas seguem no Glorioso.

O Alvinegro foi a campo com: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Victor Cuesta e Hugo (Marçal); Marlon Freitas, Tchê Tchê (Breno) e Eduardo (Danilo Barbosa); Júnior Santos (Matías Segovia), Luis Henrique e Tiquinho Soares (Carlos Alberto).

Cenário do jogo desta quarta-feira

O Botafogo vai enfrentar o Grêmio a partir das 19h30, em Porto Alegre, pelo jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe de Davide Ancelotti soma 39 pontos e aparece em quinto na tabela. No caso de vitória, chega aos 42 e salta uma posição.