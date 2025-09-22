Arthur Cabral em ação durante treino do Botafogo nesta segunda-feira (22), no CT LonierVítor Silva / Botafogo
Botafogo pode ter reforços importantes para encarar o Grêmio
Alex Telles, Artur e Arthur Cabral treinaram com o elenco nesta segunda-feira (22)
Botafogo pode ter reforços importantes para encarar o Grêmio
Alex Telles, Artur e Arthur Cabral treinaram com o elenco nesta segunda-feira (22)
Derrota do Botafogo para o PSG na Bola de Ouro gera memes na Web; confira
Vitória dos franceses na categoria de 'Melhor Clube do Ano' repercutiu nas redes sociais
Textor e outros dirigentes do Botafogo marcam presença na Bola de Ouro
Glorioso concorre ao prêmio de clube do ano
Neto recebe alta do hospital e inicia recuperação no Botafogo esta semana
Goleiro passa por cirurgia após sofrer grave lesão muscular
Após baixas, veja as opções para o setor ofensivo do Botafogo contra o Grêmio
O Glorioso, que já lidava com desfalques, perdeu três jogadores de frente por suspensão
Vitória do Botafogo é destaque na Espanha: 'Cilindro de oxigênio para Davide'
Glorioso conseguiu superar o Atlético-MG mesmo com um homem a menos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.