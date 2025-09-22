Arthur Cabral em ação durante treino do Botafogo nesta segunda-feira (22), no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O Botafogo vive expectativa para ter reforços importantes para encarar o Grêmio, em jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Alex Telles, Artur e Arthur Cabral treinaram com o elenco nesta segunda-feira (22), no CT Lonier, e podem estar à disposição de Davide Ancelotti para viajar a Porto Alegre. A partida será na quarta-feira (24), às 19h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio. 
Alex Telles, que ficou fora da vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, no último sábado (20), por dores musculares, deve retornar. Já os quadros de Artur, com lesão muscular, e Arthur Cabral, com edema ósseo, eram menos simples. Mesmo assim, há chance de voltarem diante do Tricolor Gaúcho. 
Leia mais: Neto recebe alta do hospital e inicia recuperação no Botafogo esta semana
Por outro lado, o Glorioso não contará com Chris Ramos, Marçal, Montoro e Santi Rodríguez, suspensos. Neto, Danilo e Nathan Fernandes, machucados, também estarão fora. Já Jordan Barrera está com a seleção sub-20 da Colômbia.
O Botafogo quer o triunfo sobre o Grêmio para ultrapassar o Mirassol e retornar ao G-4 do Campeonato Brasileiro. Neste momento, soma 39 pontos e ocupa a quinta posição na tabela.