Paris - O Botafogo não conquistou o prêmio de clube do ano, mas o CEO da SAF, Thairo Arruda, valorizou a presença do Glorioso na Bola de Ouro. Por meio de uma rede social, nesta terça-feira (23), ele destacou que "há clubes feitos para a eternidade".
"Orgulho infinito! No Ballon d’Or, o Botafogo ergueu sua estrela no céu dos gigantes. Um tributo à nossa história gloriosa - e a prova ao mundo de que há clubes feitos para a eternidade.", escreveu Thairo Arruda, no Instagram.
 
 
 
Thairo foi um dos representantes do Botafogo na cerimônia. Além dele, estiveram presentes: o diretor de gestão esportiva do Botafogo, Alessandro Brito; o presidente do clube social, João Pedro Magalhães; e o acionista majoritário da SAF, John Textor.
O Glorioso, que conquistou o Brasileirão e a Libertadores na temporada passada, concorreu com Barcelona, Chelsea, Liverpool e PSG. O clube francês foi o vencedor do prêmio.
