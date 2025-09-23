Thairo Arruda é o CEO da SAF do BotafogoRafael Ribeiro/CBF
Apesar da derrota, CEO valoriza Botafogo na Bola de Ouro: 'Orgulho infinito'
O Glorioso concorreu ao prêmio de clube do ano, vencido pelo PSG
Com muitos desfalques, Botafogo divulga relacionados para duelo com o Grêmio
Equipes medem forças nesta quarta-feira (24), em Porto Alegre
Botafogo enfrenta o Grêmio com boa lembrança do último encontro na Arena
Último jogo do Glorioso contra o Tricolor Gaúcho no estádio aconteceu em julho de 2023
Botafogo pode ter reforços importantes para encarar o Grêmio
Alex Telles, Artur e Arthur Cabral treinaram com o elenco nesta segunda-feira (22)
Derrota do Botafogo para o PSG na Bola de Ouro gera memes na Web; confira
Vitória dos franceses na categoria de 'Melhor Clube do Ano' repercutiu nas redes sociais
Textor e outros dirigentes do Botafogo marcam presença na Bola de Ouro
Glorioso concorre ao prêmio de clube do ano
