Hugo Hoyama nos Jogos Olímpicos de 2012, em Londres - Foto: Saeed Khan/AFP

Publicado 23/09/2025 15:54

Rio - Ícone do tênis de mesa brasileiro, Hugo Hoyama passou por uma cirurgia na última segunda-feira (22) após sofrer um infarto. O ex-atleta está internado desde o dia 12 de setembro no Hospital do Coração, em São Paulo, e não há previsão de alta.

"O Hcor informa que o paciente Hugo Hoyama deu entrada no hospital no dia 12 de setembro, devido a uma dor no peito, e foi diagnosticado com infarto agudo do miocárdio. O ex-atleta de tênis de mesa passou por cirurgia de revascularização ontem (22) e, de acordo com o protocolo, recupera-se na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), evoluindo bem", disse o hospital em nota.

A tendência é que Hugo siga na UTI por até dois dias. Depois, o mesatenista deve ser liberado para continuar sua recuperação no quarto do hospital.



Hugo Hoyama é um nome histórico do tênis de mesa do Brasil e o maior medalhista pan-americano da modalidade: 10 de ouro, uma de prata e quatro de bronze. Também faz parte do seleto grupo de atletas que disputaram oito Olimpíadas.