Rio - O Fluminense empatou por 1 a 1 com o Lanús (ARG) e foi eliminado nas quartas de final da Sul-Americana, nesta terça-feira (23). Apesar de dominar o confronto durante praticamente todo o tempo e sair na frente com Canobbio, em bonito gol de voleio, o Tricolor não soube aproveitar as oportunidades criadas e levou um banho de água fria na segunda etapa. Aquino foi o algoz dos cariocas no Maracanã.
Na ida, o time comandado por Renato Gaúcho havia sido derrotado por 1 a 0, na Argentina, e precisava vencer por dois gols ou mais de diferença para avançar de fase. Agora, o próximo compromisso será contra o Botafogo, domingo (28), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O jogo
Em busca do resultado, o Fluminense começou em ritmo intenso, marcou alto e dominou a etapa inicial. A primeira chegada foi com Canobbio, que chutou para defesa de Losada. Depois, Everaldo e Lucho Acosta cabecearam para fora.
Aos 19 minutos, quando o Lanús tentava se encontrar na partida e trocar passes para diminuir o ímpeto tricolor, Serna foi acionado na esquerda, driblou o defensor e cruzou. Lucho Acosta ajeitou de cabeça e Canobbio, em bonito voleio, abriu o placar. Na sequência, Samuel Xavier acertou o pé da trave. Empurrado pela torcida, o Flu seguiu em cima e pressionou a equipe argentina. Ao todo, foram dez finalizações no primeiro tempo. Do outro lado, Fábio não fez nem uma defesa sequer.
Por uma confusão na torcida visitante, o segundo tempo atrasou em cerca de 20 minutos. Para dar ainda mais gás ao time, Renato Gaúcho promoveu duas mudanças no intervalo: Germán Cano e Otávio nas vagas de Everaldo e Hércules, respectivamente.
E o roteiro foi o mesmo, com pressão do Fluminense. Canobbio cabeceou nas mãos de Losada. Logo em seguida, Martinelli aproveitou sobra de cruzamento e bateu firme da marca do pênalti, mas o goleiro fez milagre. Após cobrança de escanteio, Serna escorou para dentro da área e Freytes, praticamente dentro do gol, mandou para fora.
Aos 21 minutos, o Tricolor levou um banho de água fria. Em contra-ataque, Aquino tabelou com Marcelino Moreno e deixou tudo igual, na primeira oportunidade do Lanús no confronto. Então, Keno e John Kennedy substituíram Serna e Lucho Acosta. Riquelme também entrou no lugar de Canobbio.
Desesperado, o Flu se lançou ao ataque para tentar o gol e Marcich teve grande oportunidade em novo contra-ataque. Já dentro da área, o lateral-esquerdo chutou para defesa de Fábio. Cano ainda carimbou a trave no último minuto, mas nada feito: empate por 1 a 1 e eliminação amarga na Sul-Americana. Renato Gaúcho foi xingado e chamado de burro pela torcida ao fim do duelo.
Fluminense 1x1 Lanús (ARG)
Data e hora: 23/9/2025, às 21h30 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)
Gols: Canobbio, aos 19 min/1ºT (1-0); Aquino, aos 21 min/2ºT (1-1). Cartões amarelos: Thiago Silva e Renê (FLU); Segovia (LAN). Cartões vermelhos: -
FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho) Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules (Otávio) e Lucho Acosta (John Kennedy); Canobbio (Riquelme), Serna (Keno) e Everaldo (Germán Cano).
LANÚS (Técnico: Mauricio Pellegrino) Losada; Gonzalo Pérez (Muñoz), Izquierdoz, Canale e Marcich; Agustín Cardozo, Medina e Marcelino Moreno (Watson); Segovia (Aquino), Salvio (Morgantini) e Rodrigo Castillo (Walter Bou).
