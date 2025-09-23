Martinelli no jogo entre Lanús e Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense F.C.

Publicado 23/09/2025 07:39 | Atualizado 23/09/2025 07:40

Rio - Nesta terça-feira (23), o Fluminense enfrenta o Lanús no Maracanã, a partir das 21h30, pelo jogo da volta das quartas de final da Sul-Americana. Na ida, o Tricolor perdeu por 1 a 0 . Por isso, a equipe de Renato Gaúcho entra em campo com a necessidade de vencer os argentinos. Um gol de diferença apenas levará a decisão da vaga na semifinal para os pênaltis.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SBT e do Paramount+.

Como chega o Fluminense

Depois da derrota no jogo e ida, o Tricolor teve compromisso válido pelo Brasileirão, contra o Vitória, no último sábado. Renato Gaúcho poupou titulares, e o Fluminense deu conta do recado: bateu o Leão por 1 a 0.

Para a partida, uma das novidades no time titular pode ser o meia Lucho Acosta. Ele é o principal candidato a ocupar a vaga de Nonato, que é dúvida. Além disso, Soteldo pode receber mais minutos, já que foi poupado do jogo contra o Vitória.

Como chega o Lanús

O time argentino, assim como o Fluminense, teve um compromisso antes do jogo da volta e poupou jogadores. O Lanús foi a campo na última sexta-feira (19) e bateu o Platense por 2 a 1, pelo Campeonato Argentino, em casa.

Ficha técnica

Fluminense x Lanús



Data e hora: 23/09/2025, às 21h30

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)

Auxiliares: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Angel Arteaga (VEN)



FLUMINENSE: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna (Soteldo), Canobbio e Everaldo. Técnico: Renato Gaúcho.

LANÚS: Losada; Gonzalo Pérez, Izquierdoz, Canale e Marcich; Medina, Agustín Cardozo e Marcelino Moreno; Segovia, Salvio e Rodrigo Castillo. Técnico: Maurício Pellegrino.