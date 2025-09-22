Momento em que o presidente Mário Bittencourt recebe placa de presente do LanúsReprodução / Internet
As fotos do encontro foram postadas nas redes sociais. Em seguida, ao perceber o equívoco, a equipe argentina apagou a publicação.
Os times vão se enfrentar nesta terça-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no jogo de volta das quartas de final do torneio continental. Na ida, o Tricolor perdeu por 1 a 0.
Agora, o Fluminense precisará ganhar por dois ou mais gols de diferença para avançar de fase. Em caso de igualdade no placar agregado, a decisão será nos pênaltis. O vencedor terá pela frente Alianza Lima, do Peru, ou Universidad de Chile.
