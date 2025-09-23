Torcida do Lanús (ARG) nas laterais do setor visitante, no Maracanã - Hugo Perruso / Agência O Dia

Publicado 23/09/2025 22:43 | Atualizado 24/09/2025 09:50

Rio - Uma confusão na torcida do Lanús (ARG) no duelo com o Fluminense atrasou o início do segundo tempo no jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana, no Maracanã. O problema ocorreu no fim do intervalo e a polícia precisou intervir. Do gramado, os jogadores argentinos tentaram acalmar os ânimos nas arquibancadas.

Na primeira etapa, o Tricolor dominou o confronto e abriu 1 a 0 no placar, com Canobbio, de voleio. Depois de mais de 20 minutos, o embate foi reiniciado. Apesar de seguir com o controle do duelo, a equipe de Renato Gaúcho sofreu o empate e acabou eliminada do torneio continental

Em nota, a Polícia Militar explicou que a confusão ocorreu após uma briga entre torcedores do Lanús. Houve depredação de cadeiras do estádio e, por isso, policiais interviram para restabelecer a ordem. Um policial foi agredido e um torcedor argentino foi capturado e conduzido ao Juizado Especial do Torcedor.



"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que na noite desta terça-feira(23/09), durante o jogo entre Fluminense e Lanus, policiais do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE), precisaram intervir em uma briga entre torcedores, no espaço destinado aos torcedores da equipe visitante, no estádio do Maracanã, na Zona Norte do Rio de Janeiro. De acordo com o comando da unidade, houve depredação de cadeiras do estádio, sendo necessário o uso de técnicas e tecnologias de menor potencial ofensivo para o restabelecimento da ordem. Nesta ação, um dos policiais foi agredido e um torcedor capturado e conduzido ao Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos (JETEG)."