Torcida do Lanús (ARG) nas laterais do setor visitante, no MaracanãHugo Perruso / Agência O Dia
Confusão na torcida do Lanús atrasa segundo tempo em duelo com o Fluminense
Polícia precisou intervir para conter os argentinos no Maracanã; partida foi reiniciada depois de cerca de 20 minutos
Jogadores do Fluminense reagem a pedido de demissão de Renato: 'Decepcionado'
Treinador mostra incômodo com críticas dos torcedores em decisão que comunicou no vestiário
Marcão terá nova oportunidade no Fluminense e tenta organizar a casa
Treinador interino comandou o time pela última vez na estreia na Sul-Americana
Renato Gaúcho repete erros em último ato no comando do Fluminense
Treinador mexeu mal e foi responsável pela eliminação na Sul-Americana
Renato Gaúcho pede demissão do Fluminense para 'descansar a cabeça'
Técnico anunciou a decisão após a eliminação na Sul-Americana, em entrevista coletiva
Eliminação do Fluminense na Sul-Americana gera memes na Web; confira
Tricolor empatou com o Lanús (ARG), no Maracanã, e deu adeus ao torneio continental
Fábio lamenta eliminação do Fluminense na Sul-Americana: 'Ficamos ansiosos'
Tricolor empatou por 1 a 1 com o Lanús (ARG), no Maracanã, e deu adeus ao torneio continental nas quartas de final
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.