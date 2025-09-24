Renato Gaúcho pediu demissão do Fluminense após a eliminação nas quartas de final da Sul-Americana - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Renato Gaúcho pediu demissão do Fluminense após a eliminação nas quartas de final da Sul-AmericanaMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 24/09/2025 08:30 | Atualizado 24/09/2025 12:57

Rio - O Fluminense não conseguiu encontrar o "espírito das Copas" e foi eliminado nas quartas de final da Sul-Americana. Em uma noite marcada por escolhas erradas de Renato Gaúcho, o Tricolor empatou com o Lanús, da Argentina, por 1 a 1, no Maracanã, e se despediu da competição — assim como o treinador, que entregou o cargo após o apito final

No último ato no comando da sua sétima passagem pelo Fluminense, Renato Gaúcho voltou a repetir os erros. Na ida, o Tricolor se complicou e ficou em desvantagem após as entradas de Bernal e Soteldo nos lugares de Martinelli e Serna, respectivamente. Já na volta, a saída de Hércules para a entrada de Otávio mudou o panorama da partida.

Após perder o jogo de ida por 1 a 0, o Fluminense entrou em campo com uma formação mais ofensiva, já que Acosta assumiu a posição de Nonato, poupado com dores no pé. O meia argentino, apesar de baixinho, deu assistência de cabeça para Canobbio abrir o placar. O Tricolor fez uma blitz, chegou a colocar bola na trave com Samuel Xavier, e colocou os argentinos contra as cordas nos primeiros 45 minutos.

Porém, o cenário mudou no segundo tempo. O Fluminense voltou do intervalo sem Hércules e Everaldo, que havia perdido três chances na primeira etapa, incluindo uma de cabeça sozinho na grande área. Otávio e Cano não deram a mesma dinâmica, e o Tricolor perdeu força. O Lanús, aos poucos, cresceu, ganhou confiança e chegou ao empate.

Pressionado, Renato Gaúcho tentou fazer a vontade da torcida e colocou jogadores de baixa minutagem durante sua passagem, como os atacantes Riquelme e John Kennedy. Preteridos pelo treinador, eles foram escolhidos para tentar evitar que o barco afundasse. Já nomes como Soteldo, que tem respaldo do treinador e foram utilizados em outras ocasiões, não entraram em campo.

No desespero, o Fluminense empilhou bolas na área do Lanús. Sem criatividade para construir jogadas, restava apostar as fichas nos cruzamentos dos pontas ou laterais. Foram várias tentativas, mas nenhuma, de fato, perigosa. Nos acréscimos, Cano chegou a acertar a trave, mas não foi o suficiente e já era tarde para evitar o vexame no Maracanã.

Após a eliminação, o técnico Renato Gaúcho decidiu entregar o cargo e pediu demissão. A sétima passagem do treinador no comando do Fluminense chega ao fim com 40 jogos, 21 vitórias, 8 empates e 11 derrotas. Renato deixa o Tricolor em oitavo lugar no Brasileirão e na semifinal da Copa do Brasil, além da campanha histórica entre os quatro melhores da Copa do Mundo de Clubes.