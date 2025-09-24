Marcão foi o técnico interino do Fluminense na estreia na Copa Sul-Americana de 2025 - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 24/09/2025 09:00 | Atualizado 24/09/2025 09:05

Rio - Após a demissão de Renato Gaúcho , Marcão terá um novo desafio no comando do Fluminense. Bem diferente das últimas oportunidades, o interino não terá pressão na luta contra o rebaixamento, mas terá a missão de reorganizar a casa visando a reta final da temporada, quando o Tricolor disputará a semifinal da Copa do Brasil.

Eliminado nas quartas de final da Sul-Americana, o Fluminense terá apenas o Brasileirão pela frente até o fim do ano, quando disputará a semifinal da Copa do Brasil. A fase final da competição foi adiada, enquanto o término do Brasileiro foi antecipado por causa da possibilidade de um clube brasileiro disputar a Copa Intercontinental.

Será a segunda vez que Marcão comandará o Fluminense na temporada. Entre a saída de Mano Menezes e a chegada de Renato Gaúcho, o interino comandou o time na estreia na Sul-Americana. Na ocasião, o Tricolor venceu o Once Caldas, da Colômbia, por 1 a 0, fora de casa. Antes, também esteve à frente em três jogos no Carioca: derrota para o Volta Redonda e empates com Sampaio Corrêa e Maricá.

Não é a primeira vez que o Fluminense recorre a Marcão após a saída de um treinador. O feito se repetiu nas saídas de Oswaldo de Oliveira, Odair Hellmann, Roger Machado, Fernando Diniz e Mano Menezes. Ao todo, o ex-jogador soma 72 jogos, 30 vitórias, 20 empates e 22 derrotas, além de 78 gols marcados e 61 sofridos. O aproveitamento é de 50,9%.



Após a eliminação nas quartas de final da Sul-Americana, o técnico Renato Gaúcho pediu demissão. A sétima passagem do treinador no comando do Fluminense chega ao fim com 40 jogos, 21 vitórias, 8 empates e 11 derrotas. Renato deixa o Tricolor em oitavo lugar no Brasileirão e na semifinal da Copa do Brasil, além da campanha histórica entre os quatro melhores da Copa do Mundo de Clubes.