Marcão terá nova oportunidade no Fluminense e tenta organizar a casa
Treinador interino comandou o time pela última vez na estreia na Sul-Americana
Renato Gaúcho repete erros em último ato no comando do Fluminense
Treinador mexeu mal e foi responsável pela eliminação na Sul-Americana
Renato Gaúcho pede demissão do Fluminense para 'descansar a cabeça'
Técnico anunciou a decisão após a eliminação na Sul-Americana, em entrevista coletiva
Eliminação do Fluminense na Sul-Americana gera memes na Web; confira
Tricolor empatou com o Lanús (ARG), no Maracanã, e deu adeus ao torneio continental
Fábio lamenta eliminação do Fluminense na Sul-Americana: 'Ficamos ansiosos'
Tricolor empatou por 1 a 1 com o Lanús (ARG), no Maracanã, e deu adeus ao torneio continental nas quartas de final
Fluminense sai na frente, mas cede empate ao Lanús e está fora da Sul-Americana
Tricolor teve domínio durante praticamente toda a partida, mas não soube aproveitar as oportunidades criadas e foi castigado no segundo tempo
