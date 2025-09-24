Torcedores não perdoaram a eliminação do Fluminense nas redes sociaisReprodução / Internet

O Dia
Rio - O Fluminense foi eliminado nas quartas de final da Sul-Americana nesta terça-feira (24), no Maracanã. O Tricolor dominou o Lanús (ARG) e saiu na frente com Canobbio, em belo voleio, mas perdeu chances de ampliar a vantagem e levou o empate na segunda etapa. Para avançar, o time de Renato Gaúcho precisava vencer por dois gols ou mais de vantagem. A internet, claro, não perdoou. Veja memes:
Torcedores não perdoaram a eliminação do Fluminense nas redes sociais - Reprodução / Internet
