Fábio praticamente não foi exigido no jogo contra o Lanús (ARG), no MaracanãMarina Garcia / Fluminense FC

Rio - Goleiro do Fluminense, Fábio lamentou o empate por 1 a 1 com o Lanús (ARG) e a eliminação nas quartas de final da Sul-Americana, nesta terça-feira (23), no Maracanã. O Tricolor dominou o confronto e saiu na frente com Canobbio, mas não soube aproveitar as oportunidades criadas, foi castigado no segundo tempo e deu adeus ao torneio continental.
"Ficamos um pouco ansiosos, com a gana de querer fazer o segundo gol e não encaixou. Em uma bola boba, tomamos o contra-ataque, eles fizeram boa jogada e conseguiram marcar. Aí, começou o desespero. Precisávamos de um gol e o tempo foi passando. Agora, é assumir as responsabilidades e focar no Brasileiro. Temos um mês para dar o nosso melhor jogo a jogo para conseguir os resultados", declarou o arqueiro.
Na ida, o time comandado por Renato Gaúcho havia sido derrotado por 1 a 0, na Argentina, e precisava vencer por dois gols ou mais de diferença para avançar de fase.
Agora, o próximo compromisso do Fluminense será contra o Botafogo, domingo (28), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o oitavo colocado na tabela, com 31 pontos.