Fábio praticamente não foi exigido no jogo contra o Lanús (ARG), no Maracanã - Marina Garcia / Fluminense FC

Publicado 24/09/2025 00:06

"Ficamos um pouco ansiosos, com a gana de querer fazer o segundo gol e não encaixou. Em uma bola boba, tomamos o contra-ataque, eles fizeram boa jogada e conseguiram marcar. Aí, começou o desespero. Precisávamos de um gol e o tempo foi passando. Agora, é assumir as responsabilidades e focar no Brasileiro. Temos um mês para dar o nosso melhor jogo a jogo para conseguir os resultados", declarou o arqueiro.

Na ida, o time comandado por Renato Gaúcho havia sido derrotado por 1 a 0, na Argentina , e precisava vencer por dois gols ou mais de diferença para avançar de fase.