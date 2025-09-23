Samuel Xavier está fora de ação há quase um mês no Fluminense por lesão na coxa esquerda - Lucas Merçon / Fluminense FC

Samuel Xavier está fora de ação há quase um mês no Fluminense por lesão na coxa esquerdaLucas Merçon / Fluminense FC

23/09/2025

Rio - O Fluminense divulgou a lista de jogadores relacionados para encarar o Lanús (ARG), no jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana. A grande novidade é Samuel Xavier, recuperado de lesão muscular na coxa esquerda. O duelo será nesta terça-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

Por outro lado, Renato Gaúcho terá desfalques para a partida. Ganso, com lesão na panturrilha esquerda, e Nonato, com tendinite no pé direito, ficaram fora da lista. Bernal e Lavega também não serão opções.

Agora, o Agora, o Fluminense precisará ganhar por dois ou mais gols de diferença para avançar à semifinal. Em caso de igualdade no placar agregado, a decisão será nos pênaltis. O vencedor terá pela frente Alianza Lima, do Peru, ou Universidad de Chile.

Confira os relacionados do Fluminense

. Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes;

. Defensores: Freytes, Gabriel Fuentes, Guga, Ignácio, Renê, Samuel Xavier e Thiago Silva;

. Meio-campistas: Hércules, Lezcano, Lucho Acosta, Lima, Martinelli, Otávio e Riquelme;

. Atacantes: Canobbio, Everaldo, Germán Cano, John Kennedy, Keno, Kevin Serna e Soteldo.