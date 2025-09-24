Briga na torcida do Lanús atrasou o segundo tempo contra o Fluminense - Mauro Pimentel / AFP

Publicado 24/09/2025 10:00

Rio - Uma confusão na torcida do Lanús, da Argentina, atrasou o segundo tempo da partida contra o Fluminense , nesta terça-feira (23), no Maracanã, pela Sul-Americana. Em nota, a Secretaria de Estado da Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que o conflito começou com uma briga entre os torcedores. Um torcedor foi capturado e conduzido ao Juizado do Torcedor e Grandes Eventos (JETEG).

"Policiais do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios precisaram intervir em uma briga entre torcedores, no espaço destinado a equipe visitante (...) houve depredação de cadeiras, sendo necessário o uso de técnicas e tecnologias de menor potencial ofensivo para o restabelecimento da ordem. Nesta ação, um dos policiais foi agredido e um torcedor capturado e conduzido ao Juizado Especial", diz a nota.

O conflito ocorreu no intervalo da partida. Após uma confusão entre torcedores do Lanús, a polícia precisou intervir para restabelecer a ordem no Setor Norte, onde estava localizada a torcida visitante. A confusão permaneceu mesmo após o retorno dos jogadores para o gramado, que ficaram assustados com as cenas. Os atletas do time argentino, assim como alguns do Fluminense, tentaram conter os ânimos.

O segundo tempo começou com cerca de 25 minutos de atraso. O Fluminense, que tinha ido para o intervalo vencendo por 1 a 0, cedeu o empate e foi eliminado nas quartas de final da Sul-Americana. O Lanús, por sua vez, avançou à semifinal e aguarda o classificado do duelo entre Universidad de Chile e Alianza Lima, do Peru, nesta quinta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), em Coquimbo, no Chile. Na ida, empate por 2 a 2.

Veja a nota oficial da Polícia Militar:

"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que na noite desta terça-feira(23/09), durante o jogo entre Fluminense e Lanus, policiais do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE), precisaram intervir em uma briga entre torcedores, no espaço destinado aos torcedores da equipe visitante, no estádio do Maracanã, na Zona Norte do Rio de Janeiro. De acordo com o comando da unidade, houve depredação de cadeiras do estádio, sendo necessário o uso de técnicas e tecnologias de menor potencial ofensivo para o restabelecimento da ordem. Nesta ação, um dos policiais foi agredido e um torcedor capturado e conduzido ao Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos (JETEG)."