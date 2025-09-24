Jogadores do Fluminense lamentam pedido de demissão de Renato Gaúcho - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Jogadores do Fluminense lamentam pedido de demissão de Renato GaúchoMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 24/09/2025 09:34

"É como ele falou, é difícil você coloca jogador é vaiado, tira jogador é vaiado, está ganhando é vaiado. A gente fica triste e entende, mas temos que continuar trabalhando. O torcedor tem todo direito, aquilo que ele acha que tem que cobrar, mas tem coisas que a gente fica um pouco decepcionado", afirmou Otávio.

Para o capitão Thiago Silva, a decisão de Renato Gaúcho pegou ainda mais de surpresa, já que ele estava no exame antidoping e só soube depois do pedido de demissão. O experiente zagueiro não viu sinais no dia a dia de que o treinador poderia pedir para sair.



"O convívio estava normal, sem nenhum tipo de desgaste. Uma eliminação, com gritos, a pessoa reage de maneira diferente. Espero que possa sair desse momento, como já sai de muitas. Renato é um cara do bem, jamais apresentou desgaste com a gente, foi até surpresa escutar esse pedido de demissão. É um momento que temos que assimilar", disse.



Já Renê vê a saída do comandante como culpa geral, tanto do treinador como dos jogadores.

"Ele falou o motivo, mas eu prefiro que ele fale da boca dele. Foi algo de surpresa, não esperava por isso, até pelo que a gente vem fazendo. É sempre triste quando troca o comando. A gente tem a nossa parcela de culpa, é a gente que entra em campo. Ele também tem a dele, mas o sentimento é de tristeza. A gente vai ter que nos reerguer, já temos um clássico no fim de semana, precisamos voltar a vencer", analisou.

Fábio é outro que agora prefere olhar para a frente depois da saída de Renato Gaúcho:

"É uma situação individual e a decisão que ele tomou, né? A gente tem que seguir já pensando no Botafogo, na próxima partida nossa e jogando em casa, tem que fazer o nosso melhor. Agora a gente tem toda a sequência do Brasileiro até a semifinal da Copa do Brasil".