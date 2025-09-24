Mário Bittencourt é o presidente do Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 24/09/2025 15:10

O presidente Mário Bittencourt, o diretor de futebol Paulo Angioni e mais membros da diretoria se reuniram nesta quarta-feira, nas Laranjeiras, para iniciar a busca por um substituto, de acordo com o "ge". O grupo também chegou a se reunir rapidamente no Maracanã. Até o momento, não há nome ou perfil definido. Não existe também possibilidade de reconciliação com Renato Gaúcho.

O cenário da saída de Renato Gaúcho é diferente, por exemplo, da demissão de Fernando Diniz, quando o Fluminense tinha apenas seis pontos no Brasileirão e ocupava a lanterna. Em oitavo lugar com 31 e na semifinal da Copa do Brasil, que será disputada em dezembro, a diretoria tricolor vê margem para analisar com mais tempo as opções no mercado.

Renato Gaúcho foi contratado em abril para substituir Mano Menezes. O treinador encerrou a sua sétima passagem pelo Fluminense com 40 jogos, 21 vitórias, 8 empates e 11 derrotas, e deixa o clube em oitavo no Brasileirão e na semifinal da Copa do Brasil. Além disso, também foi semifinalista da Copa do Mundo de Clubes e chegou nas quartas de final da Sul-Americana.

Sem Renato Gaúcho, Marcão terá a missão de comandar o Fluminense contra o Botafogo, domingo (28), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 25ª rodada do Brasileirão. Em 2025, o interino comandou o Tricolor em quatro jogos e soma uma vitória, dois empates e uma derrota. A última vez que esteve no comando do time foi após a demissão de Mano Menezes, quando venceu o Once Caldas, da Colômbia, na Sul-Americana.

Não é a primeira vez que o Fluminense recorre a Marcão após a saída de um treinador. O feito se repetiu nas saídas de Oswaldo de Oliveira, Odair Hellmann, Roger Machado, Fernando Diniz e Mano Menezes. Ao todo, o ex-jogador soma 72 jogos, 30 vitórias, 20 empates e 22 derrotas, além de 78 gols marcados e 61 sofridos. O aproveitamento é de 50,9%.