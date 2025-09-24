Felipe Melo foi campeão com o FluminenseLucas Merçon / Fluminense FC

Rio - Felipe Melo não aprovou a maneira como Renato Gaúcho deixou o Fluminense. Nas redes sociais, o ex-zagueiro tricolor tratou o pedido de demissão do treinador como equivocado e explicou seu ponto de vista.
"Eu não deixaria o time nessa nessa situação. O Fluminense tem uma semifinal de Copa do Brasil com chance real de avançar e um Campeonato Brasileiro pra jogar. Eu acho que tudo pode acontecer. O Fluminense pode ganhar a Copa do Brasil. Então eu acho eu acho decisão equivocada", disse Felipe.
"Eu não deixaria a equipe dessa maneira. Se estava insustentável, o treinador chega no presidente: 'ó, seguinte, vai vendo um cara aí, eu eu fico até você arrumar alguém'. Porque de fato acaba sendo deixar na mão, né? E deixar na mão é complicado demais", completou.
Renato Gaúcho pediu para deixar o Fluminense após a eliminação nas quartas de final da Copa Sul-Americana para o Lanús, na última terça-feira (23), em pleno Maracanã.