Felipe Melo foi campeão com o Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 24/09/2025 19:52

pedido de demissão do treinador como equivocado e explicou seu ponto de vista. Rio - Felipe Melo não aprovou a maneira como Renato Gaúcho deixou o Fluminense. Nas redes sociais, o ex-zagueiro tricolor tratou ocomo equivocado e explicou seu ponto de vista.

"Eu não deixaria o time nessa nessa situação. O Fluminense tem uma semifinal de Copa do Brasil com chance real de avançar e um Campeonato Brasileiro pra jogar. Eu acho que tudo pode acontecer. O Fluminense pode ganhar a Copa do Brasil. Então eu acho eu acho decisão equivocada", disse Felipe.

Felipe Melo fala sobre pedido de demissão de Renato Gaúcho e explica o que faria nessa situação pic.twitter.com/hSpoVRsGAp — FluResenha (@resenhaflutt) September 24, 2025 "Eu não deixaria a equipe dessa maneira. Se estava insustentável, o treinador chega no presidente: 'ó, seguinte, vai vendo um cara aí, eu eu fico até você arrumar alguém'. Porque de fato acaba sendo deixar na mão, né? E deixar na mão é complicado demais", completou.

Renato Gaúcho pediu para deixar o Fluminense após a eliminação nas quartas de final da Copa Sul-Americana para o Lanús, na última terça-feira (23), em pleno Maracanã.