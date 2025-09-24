Sob o comando de Renato Gaúcho, o Fluminense disputou 40 jogos, com 21 vitórias, oito empates e 11 derrotasMarina Garcia / Fluminense FC

Rio - Um dia depois de pedir demissão, Renato Gaúcho se despediu do Fluminense nas redes sociais nesta quarta-feira (24). O técnico deixou o Tricolor após o empate por 1 a 1 com o Lanús (ARG), que culminou na eliminação nas quartas de final da Sul-Americana, no Maracanã. Ele, inclusive, foi xingado e chamado de "burro" pela torcida ao fim do confronto.
"Infelizmente não conseguimos avançar na Copa Sul-Americana e por uma série de fatores decidi que o melhor seria a minha saída. Gostaria de agradecer ao presidente Mário Bittencourt, que vem fazendo um grande trabalho, ao Paulo Angioni e a toda diretoria pelo apoio", iniciou o treinador.
"Agradecer também a todos os membros da comissão técnica e aos funcionários. Ao grupo de jogadores, que vem fazendo um ano fantástico. Muito obrigado à imensa torcida do Fluminense e que ela não se deixe influenciar por uma meia dúzia de 'gênios' que acham que sabem tudo, mas que na verdade estão destruindo o futebol", complementou.
Renato Gaúcho chegou ao Fluminense em abril deste ano. Desde então, o Tricolor disputou 40 jogos, com 21 vitórias, oito empates e 11 derrotas. Marcão assumirá o comando da equipe de forma interina.

