Sob o comando de Renato Gaúcho, o Fluminense disputou 40 jogos, com 21 vitórias, oito empates e 11 derrotasMarina Garcia / Fluminense FC

Publicado 24/09/2025 13:16

"Infelizmente não conseguimos avançar na Copa Sul-Americana e por uma série de fatores decidi que o melhor seria a minha saída. Gostaria de agradecer ao presidente Mário Bittencourt, que vem fazendo um grande trabalho, ao Paulo Angioni e a toda diretoria pelo apoio", iniciou o treinador.

"Agradecer também a todos os membros da comissão técnica e aos funcionários. Ao grupo de jogadores, que vem fazendo um ano fantástico. Muito obrigado à imensa torcida do Fluminense e que ela não se deixe influenciar por uma meia dúzia de 'gênios' que acham que sabem tudo, mas que na verdade estão destruindo o futebol", complementou.

Renato Gaúcho chegou ao Fluminense em abril deste ano. Desde então, o Tricolor disputou 40 jogos, com 21 vitórias, oito empates e 11 derrotas. Marcão assumirá o comando da equipe de forma interina.

