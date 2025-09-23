Rafael Nadal anunciou sua aposentadoria do tênis em outubro do ano passadoJorge Guerrero / AFP
Nadal denuncia propaganda enganosa com sua imagem e voz em vídeos falsos
Lenda do tênis pediu que seus seguidores tenham cuidado na internet
Nadal denuncia propaganda enganosa com sua imagem e voz em vídeos falsos
Lenda do tênis pediu que seus seguidores tenham cuidado na internet
Prefeitura de Barcelona segue sem liberar o Camp Nou para receber público
Time catalão esperava receber o Real Sociedad no estádio, no próximo domingo (28)
Confusão na torcida do Lanús atrasa segundo tempo em duelo com o Fluminense
Polícia precisou intervir para conter os argentinos no Maracanã; partida foi reiniciada depois de cerca de 20 minutos
Seleção sub-20 encerra preparação na Granja Comary para viajar ao Chile
Brasil embarca nesta terça-feira (23) para a disputa da Copa do Mundo da categoria
Gringos de Botafogo, Flamengo e Vasco se encontram em festa do filho de Barboza
Mateo Ponte, Montoro, Rossi e Vegetti marcaram presença no aniversário
Emerson Royal espera clima hostil na Libertadores, mas confia em classificação do Flamengo
Lateral-direito revela expectativa para jogo decisivo contra o Estudiantes, na Argentina
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.