Leia mais: Vasco pede à Justiça autorização para empréstimo, e VP explica movimento Rio - O Vasco encerrou a preparação para enfrentar o Bahia nesta terça-feira (23). A partida, que acontecerá nesta quarta (24), às 19h30 (de Brasília), em São Januário, é válida pela 16ª rodada do Brasileirão. Para o duelo, o técnico Fernando Diniz terá desfalques importantes no time titular.





Leia mais: Vídeo: veja a leitura labial da conversa entre o médico do Vasco e Robert Renan Rayan é a principal ausência, autor do gol do empate por 1 a 1 com o Flamengo, no domingo (21). O atacante está suspenso, já que recebeu o terceiro cartão amarelo. O favorito para assumir a titularidade é Andrés Gómez.

No sistema ofensivo, Nuno Moreira também é dúvida. No clássico, o atacante foi substituído no intervalo devido a uma pancada no tornozelo, mas treinou com o grupo nesta terça-feira. Nos últimos dias, ele apresentou melhora com o tratamento intensivo e será reavaliado, mas provavelmente será relacionado. Se não tiver condições de jogo, David deve entrar no time titular.



Por causa do protocolo de concussão estabelecido devido a um choque na cabeça, Robert Renan não jogará contra o Bahia. Lucas Freitas, por outro lado, volta após suspensão e tende a começar ao lado Carlos Cuesta.

Tchê Tchê, Thiago Mendes e GB seguem no departamento médico e devem estar fora da lista de relacionados. O trio ainda está em processo de transição, apesar de já realizar atividades no campo. Piton também não entrará em campo, por conta de uma lesão na panturrilha esquerda.

Sendo assim, a provável escalação do Vasco é: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Lucas Freitas e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Barros e Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira (David) e Vegetti.

O Cruz-Maltino precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento. Neste momento, está na 16ª posição na tabela, com 24 pontos.