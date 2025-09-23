Robert Renan precisou ser substituído após choque de cabeça - Reprodução

Publicado 23/09/2025 08:20 | Atualizado 23/09/2025 09:59

Rio - A substituição de Robert Renan após um choque de cabeça no empate do Vasco com o Flamengo por 1 a 1 viralizou. Isso porque o zagueiro até pediu para continuar na partida, mas a decisão do médico Rodrigo Sasson foi soberana. O perfil no 'X' de Velloso, que faz leitura labial de lances do futebol, revelou como foi a conversa entre os dois.

Médico: Tá tonto?

Robert Renan: Tô.

Médico: Quanto tá o jogo?

Robert Renan: Nem sei onde eu tô para saber.

Médico: Vamos sair.

Posteriormente, Robert Renan afirmou que estava bem e que queria jogar. Outros atletas tentaram argumentar a favor da permanência do zagueiro, mas o médico foi irredutível.

Como o protocolo de concussão foi acionado , Robert Renan precisa ficar cinco dias sem disputar qualquer partida. A CBF adotou o mecanismo em 2024, quando os clubes passaram a ter direito a substituição extra em casos como esse.

Dessa forma, o defensor é desfalque certo na partida contra o Bahia. O Cruz-Maltino encara o Esquadrão nesta quarta-feira (23), às 19h30, em São Januário, pelo jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão.