Robert Renan precisou ser substituído após choque de cabeçaReprodução

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - A substituição de Robert Renan após um choque de cabeça no empate do Vasco com o Flamengo por 1 a 1 viralizou. Isso porque o zagueiro até pediu para continuar na partida, mas a decisão do médico Rodrigo Sasson foi soberana. O perfil no 'X' de Velloso, que faz leitura labial de lances do futebol, revelou como foi a conversa entre os dois.
Leia mais: Tchê Tchê avança em recuperação e se aproxima de retorno no Vasco
Veja abaixo
Médico: Tá tonto?
Robert Renan: Tô.
Médico: Quanto tá o jogo?
Robert Renan: Nem sei onde eu tô para saber.
Médico: Vamos sair.
Posteriormente, Robert Renan afirmou que estava bem e que queria jogar. Outros atletas tentaram argumentar a favor da permanência do zagueiro, mas o médico foi irredutível.
Como o protocolo de concussão foi acionado, Robert Renan precisa ficar cinco dias sem disputar qualquer partida. A CBF adotou o mecanismo em 2024, quando os clubes passaram a ter direito a substituição extra em casos como esse.
Dessa forma, o defensor é desfalque certo na partida contra o Bahia. O Cruz-Maltino encara o Esquadrão nesta quarta-feira (23), às 19h30, em São Januário, pelo jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão.