Vídeo: veja a leitura labial da conversa entre o médico do Vasco e Robert Renan
Zagueiro foi substituído após um choque de cabeça no clássico com o Flamengo
Tchê Tchê avança em recuperação e se aproxima de retorno no Vasco
Outro que está próximo de voltar é o atacante GB, fora desde julho
Após retorno de empréstimo, Cauan Barros vira 'talismã' e segue invicto com o Vasco
Volante esteve em campo no empate por 1 a 1 com o Flamengo, no último domingo (21)
Artilheiro do clássico na base, Rayan desencanta pelo Vasco contra o Flamengo
Jovem atacante vascaíno garantiu o empate vascaíno no clássico no Maracanã
Vasco fica com risco de rebaixamento de quase 30% com empate no clássico
Entretanto, Cruz-Maltino pode respirar se vencer jogo atrasado que acontece na quarta-feira
Diniz acredita que Coutinho merece nova chance na seleção brasileira
O técnico ressaltou que o camisa 10 do Vasco é 'um jogador muito diferente'
