Tchê Tchê em treino do VascoMatheus Lima / Vasco
Tchê Tchê avança em recuperação e se aproxima de retorno no Vasco
Outro que está próximo de voltar é o atacante GB, fora desde julho
Vasco terá desfalques importantes para enfrentar o Bahia
Rayan, Robert Renan e Piton estão fora; Nuno Moreira é dúvida para o confronto
Vasco pede à Justiça autorização para empréstimo, e VP explica movimento
A quantia seria no valor de até R$ 80 milhões
Vídeo: veja a leitura labial da conversa entre o médico do Vasco e Robert Renan
Zagueiro foi substituído após um choque de cabeça no clássico com o Flamengo
Tchê Tchê avança em recuperação e se aproxima de retorno no Vasco
Outro que está próximo de voltar é o atacante GB, fora desde julho
Após retorno de empréstimo, Cauan Barros vira 'talismã' e segue invicto com o Vasco
Volante esteve em campo no empate por 1 a 1 com o Flamengo, no último domingo (21)
Artilheiro do clássico na base, Rayan desencanta pelo Vasco contra o Flamengo
Jovem atacante vascaíno garantiu o empate vascaíno no clássico no Maracanã
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.