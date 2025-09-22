Tchê Tchê em treino do VascoMatheus Lima / Vasco

Rio - Lesionado desde o fim de agosto, Tchê Tchê avançou na recuperação da lesão na coxa esquerda e está próximo de retornar aos gramados. O jogador segue em transição física no CT Moacyr Barbosa e já faz atividades em campo. GB, que está fora desde julho, também deve ficar à disposição em breve. 
Titular no Cruz-Maltino, o meio-campista se lesionou na partida contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar de ter sido titular na volta da Copa do Brasil, contra o Botafogo, ele precisou ser substituído aos 11 minutos de partida. 
Assim como o volante, GB também participou de treinos no gramado e na academia. Ambos integraram o grupo de jogadores que não atuaram ou ficaram menos de um tempo no empate em 1 a 1 com o Flamengo. 
Os titulares e Lucas Oliveira, que entrou ainda na etapa inicial no clássico, realizaram trabalho de recuperação muscular nesta segunda-feira (22). A equipe se prepara para o embate com o Bahia, em partida adiada da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. 
Em 16º lugar na tabela, com 24 pontos, o Gigante da Colina precisa ganhar do Esquadrão de Aço para se afastar do rebaixamento. Atualmente, o time se encontra a dois pontos do Vitória, primeiro time dentro da zona da degola. A bola rola na quarta-feira (24), às 19h30 (de Brasília), em São Januário.
