Bandeira do VascoFoto: Leandro Amorim | Vasco da Gama

Rio - O Vasco enviou uma petição à 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro para solicitar autorização para obter um financiamento de até R$ 80 milhões. O objetivo do Cruz-Maltino é usar, conforme o documento, é usar o montante para despesas recorrentes, como salários, obrigações trabalhistas e fiscais e fornecedores estratégicos, durante o processo de recuperação judicial.
A informação do pedido foi dada primeiro pelo canal 'Atenção, Vascaínos!'. Em entrevista ao site 'ge', o vice-presidente jurídico do Vasco, Felipe Carregal, explicou a necessidade do empréstimo.
"O fluxo de caixa foi comprometido por dívidas assumidas de forma irresponsável pela 777, muitas delas com vencimento imediato. Por isso, o empréstimo - necessário para equilibrar as contas sem abrir mão da responsabilidade financeira - já estava previsto tanto no pedido de recuperação judicial quanto no plano apresentado", disse Carregal.
"Essa necessidade foi exposta de forma clara e transparente em todas as apresentações internas realizadas antes da formulação do pedido de recuperação judicial, inclusive para conselheiros e demais poderes do clube. Nenhuma novidade, portanto", completou.
O Gigante da Colina fez a solicitação para um financiamento DIP (debtor-in-possession) - é uma concessão de crédito para empresas em processo de recuperação judicial. A operação também prevê 20% das ações da SAF pertencentes ao CRVG como garantia.
O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) opinou no sentido de rejeitar a autorização do empréstimo. A decisão será da Justiça.
