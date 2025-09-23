Vini JrPatrícia de Melo Moreira / AFP
Clube espanhol debocha de Vini Jr após resultado da Bola de Ouro
Brasileiro ficou na 16ª posição da premiação
Clube espanhol debocha de Vini Jr após resultado da Bola de Ouro
Brasileiro ficou na 16ª posição da premiação
Hugo Hoyama, lenda do tênis de mesa brasileiro, passa por cirurgia após sofrer infarto
Ex-atleta está internado em hospital de São Paulo desde 12 de setembro
Ex-Flamengo é recusado por times do draft da Kings League Brazil
Atacante estava entre os inscritos para a competição, mas não foi chamado por nenhuma equipe
Luxemburgo aponta favorito ao título do Brasileirão
Treinador destaca que Cruzeiro mantém o time descansado
Vini Jr sofre com instabilidade no Real Madrid em meio ao impasse sobre renovação, diz jornal
Brasileiro passou a ser coadjuvante no time espanhol após chegada de Xabi Alonso
Jorginho embarca com o Flamengo para jogo contra o Estudiantes; veja relacionados
Rubro-Negro viajará para a Argentina nesta terça (23)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.