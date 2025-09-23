Vini Jr - Patrícia de Melo Moreira / AFP

Vini JrPatrícia de Melo Moreira / AFP

Publicado 23/09/2025 17:12

Rio - Vini Jr foi ironizado pelo Betis após ficar em 16º lugar na Bola de Ouro 2025. Após a premiação, o perfil em inglês do clube espanhol resgatou a declaração do brasileiro de 2024, logo após ele ser derrotado por Rodri na disputa do ano passado.

"Admin farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados", escreveu o Betis.

O deboche do time espanhol irritou alguns torcedores do Real Madrid, que reclamaram da mensagem.

"Tuíte lamentável. Por que não colocaram isso na conta em espanhol? Tuíte de clube pequeno", escreveu um torcedor.



"Quando Vinicius for a Sevilla não se queixem se ele responder a vocês", reclamou outro.

Vini Jr viveu uma temporada turbulenta no Real Madrid. O brasileiro sofreu com oscilações após a chegada de Kylian Mbappé e foi ofuscado pelo francês, mesmo tendo feito 22 gols e 19 assistências.



Foi a pior posição de Vini Jr na Bola de Ouro desde 2022, quando começou a ser indicado entre os 30 jogadores na disputa pelo prêmio. O atacante do Real Madrid, inclusive, nunca tinha ficado fora do top 10. Em 2022, ficou em oitavo. Já em 2023, subiu para sexto. Por fim, no ano passado ficou em segundo.