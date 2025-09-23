Vanderlei Luxemburgo no programa 'Galvão e Amigos' - Reprodução / YouTube

Vanderlei Luxemburgo no programa 'Galvão e Amigos'

De acordo com Vanderlei Luxemburgo no programa 'Galvão e Amigos', o time favorito ao título do Brasileirão 2025 é o Cruzeiro, por não estar na disputa da Libertadores, diferente de seus adversários. Isso foi o que defendeu, durante o programa nesta terça-feira (23).





"A grande vantagem que o Cruzeiro tem no Brasileirão é que ele não precisa trocar o time. Ele mantém o time e está fresco porque treinou a semana inteira, enquanto os outros estão se desgastando. Eu sou muito contra "poupar" time em jogos decisivos. Para jogar jogo decisivo você tem que ter o time que acredita ser o melhor", disse o treinador.

“O elenco pode ser todo muito bom, mas tem que ter uma equipe titular para ter uma disputa interna e o crescimento de quem está jogando, pois sabe que tem alguém incomodando. O Cruzeiro leva uma grande vantagem na disputa do Brasileirão, é um clube forte, tem poder, o treinador e os jogadores estão muito dentro da competição”, finalizou Luxemburgo.



O Cruzeiro está com uma em série de quatro vitórias seguidas e a apenas um ponto de diferença do líder Flamengo. O próximo duelo da raposa é neste sábado (27) contra o Vasco da Gama, em São Januário.





