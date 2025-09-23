Lamine Yamal em jogo do BarcelonaJaime Reina / AFP
Pai de Yamal critica escolha da Bola de Ouro: 'Algo muito estranho aconteceu'
Atacante espanhol ficou em segundo na premiação, atrás apenas de Ousmane Dembélé
Presidente do UFC revela planos grandiosos para 2026 e projeção de quase 90 eventos
Só dentro do UFC, Dana White prevê organizar cerca de 50 eventos entre Fight Nights e numerados após novo acordo de TV firmado nos EUA
Neymar critica posição de Raphinha na Bola de Ouro: 'Sacanagem demais'
Atacante do Barcelona foi um dos destaques da temporada 2024/25
Saúl projeta jogo contra o Estudiantes: 'Temos que ser uma equipe madura'
O Flamengo venceu a partida de ida por 2 a 1, no Maracanã; empate garante o time na semifinal
Vídeo: veja a leitura labial da conversa entre o médico do Vasco e Robert Renan
Zagueiro foi substituído após um choque de cabeça no clássico com o Flamengo
Fluminense x Lanús: onde assistir, escalações e arbitragem
As duas equipes vão se enfrentar nesta terça-feira, a partir das 21h30, pela Sul-Americana
