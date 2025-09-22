Ousmane Dembélé se emocionou ao receber o prêmio de melhor jogador do mundo, nesta segunda-feira (22)Franck Fife / AFP
Nascido em Vernon, no norte da França, Dembélé começou a sua trajetória no futebol profissional com a camisa do Rennes, time pelo qual atuou nas temporadas 2014/15 e 2015/16. À época, o diretor esportivo Mikael Silvestre, ex-lateral do Manchester United, comparou o atacante com Cristiano Ronaldo, quem viu florescer no clube inglês.
Ponta-direita de muita velocidade e habilidade para driblar, Dembélé marcou 12 gols em 25 partidas em seu último ano no Rennes, chamando a atenção de gigantes da Europa, especialmente o Barcelona. O clube espanhol, contudo, perdeu a oportunidade e viu o Borussia Dortmund, da Alemanha, pagar somente 15 milhões de euros (cerca de R$ 59,4 milhões à época) para assinar com o francês por cinco temporadas.
A passagem de Dembélé pelo Dortmund foi curta, porém foi marcante. O atacante encantou torcedores e marcou o gol do título da Copa da Alemanha sobre o Eintracht Frankfurt, o primeiro do clube em cinco anos. Ao fim da temporada 2016/17, ele foi eleito o melhor jogador jovem do Campeonato Alemão.
Foi então que o Barcelona pagou 105 milhões de euros (R$ 392 milhões) para contratar o francês - os espanhóis ainda pagaram mais 40 milhões de euros nos anos seguintes como bônus por metas À época, Dembélé, com apenas 20 anos, se tornou a segunda contratação mais cara da história do futebol, atrás somente de Neymar, comprado pelo PSG junto Barça por 222 mi de euros.
Passagem 'sofrida' na Espanha
Após o Mundial, o atacante passou a conviver com lesões recorrentes na coxa esquerda. Em 2020, machucou a região novamente quando estava voltando de contusão e precisou ficar dez meses afastado. No ano seguinte, machucou o joelho direito durante a Eurocopa e ficou mais 120 dias fora de ação.
Mesmo sem conseguir ser unanimidade, Dembélé acumulou 49 gols em 204 jogos pelo Barcelona. Em agosto de 2023, o Paris Saint-Germain pagou a multa rescisória de 50 milhões de euros (R$ 267 milhões) e contratou o atacante, então com 26 anos. Sobre a sua passagem na Espanha, o francês classificou como um momento "sofrido".
Dembélé foi anunciado pelo PSG com a camisa 23, mas logo herdou o número 10 com a saída de Neymar para o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Ele foi contratado como uma forma de suprir uma eventual saída de Kylian Mbappé para o Real Madrid, o que acabou acontecendo no meio de 2024. O ex-Barcelona conquistou espaço logo de cara, conquistando o título do Campeonato Francês e marcando na final da Copa da França.
Com a saída de Mbappé, o técnico Luis Enrique decidiu usar de vez Dembélé como um atacante de referência, posicionando o francês mais centralizado e aproveitando da sua velocidade para sufocar o adversário. Assim, o atacante se tornou peça fundamental no time do PSG que encantou o mundo em 2024/25 e conquistou a tríplice coroa: Campeonato Francês, Copa da França e Champions League.
Dembélé encerrou a temporada com 33 gols e 15 assistências em 49 jogos. Ele foi escolhido como o melhor jogador da Champions e também do Campeonato Francês, competição na qual terminou como artilheiro (21 gols em 28 jogos).
