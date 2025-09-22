Neymar joga pôquer para se distrair enquanto se recupera de lesãoReprodução/ Instagram
Neymar transforma pôquer em terapia durante tratamento de lesão
Jogador sofreu lesão no grau 2 no reto femoral da coxa direita e pode desfalcar o Santos por até 12 semanas
Neymar transforma pôquer em terapia durante tratamento de lesão
Jogador sofreu lesão no grau 2 no reto femoral da coxa direita e pode desfalcar o Santos por até 12 semanas
Fluminense pode ter novidade na escalação contra o Lanús
Renato Gaúcho avalia dar oportunidade para Lucho Acosta
Fluminense divulga parcial de ingressos vendidos para jogo decisivo contra o Lanús
Equipes se enfrentam por vaga na semifinal da Sul-Americana nesta terça-feira (23), no Maracanã
Derrota do Botafogo para o PSG na Bola de Ouro gera memes na Web; confira
Vitória dos franceses na categoria de 'Melhor Clube do Ano' repercutiu nas redes sociais
Dembélé supera Yamal e leva Bola de Ouro pela primeira vez; Raphinha fica em 5º
No futebol feminino, Aitana Bonmatí faturou o prêmio pelo terceiro ano consecutivo
Conmebol confirma anulação da expulsão de Plata, do Flamengo
Atacante estará à disposição de Filipe Luís para encarar o Estudiantes, na Argentina
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.