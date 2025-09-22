Neymar joga pôquer para se distrair enquanto se recupera de lesão - Reprodução/ Instagram

Publicado 22/09/2025 20:17

Rio - Após sentir um novo problema físico na coxa direita durante treino do Santos, no CT Rei Pelé, no dia 18, Neymar se pronunciou pela primeira vez. O jogador publicou, nesta segunda-feira (22), uma imagem jogando pôquer enquanto realiza o tratamento da nova lesão.

Neymar tem utilizado o jogo como uma "terapia" neste momento de recuperação. Enquanto o camisa 10 esteve realizando uma nova sessão de tratamento, os outros jogadores do Santos folgaram, nesta segunda, após a vitória no clássico contra o São Paulo, domingo (21), na Vila Belmiro.

No último dia 18, Neymar deixou o treino mais cedo após sentir dores na coxa direita. O jogador realizou exames, que diagnosticaram uma lesão grau 2 no reto femoral, conhecido como "motor do chute". A previsão de recuperação é de 4 a 12 semanas.

Foi a terceira lesão de Neymar desde que retornou ao Santos. O craque sofreu com lesões na coxa esquerda, o que o tirou dos gramados entre março e maio. Em agosto, sofreu um edema na região. Agora, a lesão ocorreu na coxa direita, o que pode custar também a presença na convocação de outubro e novembro.

Na temporada, Neymar acumula seis gols e três assistências em 21 jogos (17 como titular).Com a vitória sobre o São Paulo, o Santos ganhou um respiro e subiu para o 14º lugar, com 26 pontos. O Peixe volta a campo no próximo domingo (28), às 18h30 (de Brasília), contra o Bragantino, em Bragança Paulista.