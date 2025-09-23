Dana White comentou sobre o planejamento de eventos para 2026 (Foto: Reprodução)
A movimentação coincide com o novo acordo bilionário de direitos de transmissão firmado com a Paramount, avaliado em US$ 7,7 bilhões (cerca de 41 bilhões de reais) por sete anos. Só dentro do UFC, Dana prevê organizar 44 eventos entre Fight Nights e numerados, além de 12 edições do Power Slap e 14 torneios do UFC BJJ.
Com a inclusão do Boxe em sua agenda, que estreou neste mês com o histórico duelo entre Canelo Alvarez e Terence Crawfor, o dirigente deverá comandar entre 86 e 88 eventos em 2026, sem contar o Contender Series, que atualmente soma dez edições, mas pode dobrar de volume. A ambição reforça a tentativa de Dana White de centralizar a atenção das artes marciais e esportes de combate sob o guarda-chuva do UFC.
Entre os projetos mais ousados do próximo ano está o chamado UFC na Casa Branca: “O evento vai ser ao vivo e gratuito na CBS, direto da Casa Branca. Estamos montando um arco, como o de St. Louis, com toda a iluminação sobre o octógono. De um lado teremos a Casa Branca, do outro o Monumento de Washington, e vamos levar 85 mil pessoas com telões, shows e o UFC X. Vamos tomar conta de D.C. durante uma semana inteira”, destacou Dana ao podcast "Impaulsive".
A grandiosidade da proposta evidencia não apenas a ambição de Dana White, mas também o impacto cultural que o UFC pretende atingir em 2026, ultrapassando as fronteiras do esporte.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.