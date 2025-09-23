Dana White comentou sobre o planejamento de eventos para 2026 - (Foto: Reprodução)

Publicado 23/09/2025 10:00

Dana White, presidente do UFC, terá um 2026 repleto de compromissos que prometem expandir ainda mais o alcance de sua marca no universo das lutas. Após consolidar o Power Slap e inaugurar o UFC BJJ neste ano, o dirigente agora volta suas atenções para o Boxe, com planos de firmar um contrato televisivo inédito e realizar até 18 eventos na modalidade já no próximo ano.



A movimentação coincide com o novo acordo bilionário de direitos de transmissão firmado com a Paramount, avaliado em US$ 7,7 bilhões (cerca de 41 bilhões de reais) por sete anos. Só dentro do UFC, Dana prevê organizar 44 eventos entre Fight Nights e numerados, além de 12 edições do Power Slap e 14 torneios do UFC BJJ.