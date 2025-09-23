Neymar ao lado de Raphinha em jogo da seleção brasileira Vítor Silva/CBF

Rio - Neymar ficou na bronca com a posição de Raphinha na premiação de melhor jogador do mundo da Bola de Ouro. O atacante do Barcelona foi um dos destaques da temporada 2024/25, mas ficou na quinta posição.
"Raphinha em 5º é sacanagem demais", escreveu Neymar, em um comentário no Instagram.
Comentário de Neymar sobre a posição de Raphinha na Bola de Ouro - Reprodução/Instagram
O vencedor da Bola de Ouro foi Ousmane Dembélé, atacante do PSG. Já Lamine Yamal, companheiro de equipe de Raphinha no Barcelona, foi o segundo colocado na premiação.
A terceira posição ficou com Vitinha, meio-campista do PSG. O quarto foi Mohamed Salah, atacante e ídolo do Liverpool.
Outro brasileiro que entrou para a lista dos 30 melhores jogadores do mundo na Bola de Ouro foi Vini Jr. Após um polêmico segundo lugar na edição passada, o atacante do Real Madrid ficou em 16º.
Comentário de Neymar sobre a posição de Raphinha na Bola de Ouro