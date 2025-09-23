Neymar ao lado de Raphinha em jogo da seleção brasileira Vítor Silva/CBF
Neymar critica posição de Raphinha na Bola de Ouro: 'Sacanagem demais'
Atacante do Barcelona foi um dos destaques da temporada 2024/25
Neymar critica posição de Raphinha na Bola de Ouro: 'Sacanagem demais'
Atacante do Barcelona foi um dos destaques da temporada 2024/25
Saúl projeta jogo contra o Estudiantes: 'Temos que ser uma equipe madura'
O Flamengo venceu a partida de ida por 2 a 1, no Maracanã; empate garante o time na semifinal
Vídeo: veja a leitura labial da conversa entre o médico do Vasco e Robert Renan
Zagueiro foi substituído após um choque de cabeça no clássico com o Flamengo
Fluminense x Lanús: onde assistir, escalações e arbitragem
As duas equipes vão se enfrentar nesta terça-feira, a partir das 21h30, pela Sul-Americana
Bola de Ouro consagra volta por cima de Ousmane Dembélé
Francês enfrentou percalços até se consolidar como um dos principais atacantes do futebol europeu
Botafogo pode ter reforços importantes para encarar o Grêmio
Alex Telles, Artur e Arthur Cabral treinaram com o elenco nesta segunda-feira (22)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.