Geuvânio comemora seu gol durante a partida entre Flamengo x Palestino - Daniel Castelo Branco / Arquivo O Dia

Publicado 23/09/2025 15:33

Rio - Ex-atacante do Flamengo, Geuvânio foi recusado pelos times do draft da Kings League Brazil. O jogador estava entre os 120 inscritos para a disputa da competição, mas acabou não sendo escolhido por nenhuma das equipes.

O atacante faz parte do grupo de 60 atletas inscritos que ficaram de fora. O Draft Day é o evento que define os elencos que disputarão a Kings League Brazil. A ideia é garantir equilíbrio entre as equipes para o restante da temporada.

Geuvânio vestiu a camisa do Flamengo entre 2017 e 2018, mas não deixou saudades. Foram 41 jogos com a camisa rubro-negra e apenas três gols marcados.



Após a passagem pelo Rubro-Negro, ainda teve passagens por Atlético-MG, Athletico-PR e Chapecoense, mas também não conseguiu brilhar. Neste ano, chegou a defender o Oeste na Série A2 do Campeonato Paulista, mas se despediu após apenas quatro jogos.