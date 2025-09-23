Geuvânio comemora seu gol durante a partida entre Flamengo x Palestino Daniel Castelo Branco / Arquivo O Dia
Ex-Flamengo é recusado por times do draft da Kings League Brazil
Atacante estava entre os inscritos para a competição, mas não foi chamado por nenhuma equipe
Luxemburgo aponta favorito ao título do Brasileirão
Treinador destaca que Cruzeiro mantém o time descansado
Vini Jr sofre com instabilidade no Real Madrid em meio ao impasse sobre renovação, diz jornal
Brasileiro passou a ser coadjuvante no time espanhol após chegada de Xabi Alonso
Jorginho embarca com o Flamengo para jogo contra o Estudiantes; veja relacionados
Rubro-Negro viajará para a Argentina nesta terça (23)
Apesar da derrota, CEO valoriza Botafogo na Bola de Ouro: 'Orgulho infinito'
O Glorioso concorreu ao prêmio de clube do ano, vencido pelo PSG
Flamengo é sondado por empresas interessadas nos naming rights do Maracanã
Informação foi revelada pelo presidente Bap em reunião do Conselho Deliberativo
