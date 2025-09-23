Salvador - Jair Ventura, ex-Botafogo, está perto de ser o novo técnico do Vitória. O clube baiano tem negociação avançada com o profissional, que deixou o Avaí oficialmente nesta terça-feira (23). A informação do negócio foi dada primeiro pelo 'ge'.
O Avaí confirmou a saída de Jair Ventura por meio de nota publicada no site. Os catarinenses também anunciaram que o técnico aceitou a proposta de um clube da Série A do Brasileirão.
O Avaí Futebol Clube comunica a saída do técnico Jair Ventura e de sua comissão, composta por Emílio Faro e Antônio Macedo. O treinador aceitou uma proposta de um clube da Série A do Campeonato Brasileiro.
O Leão da Ilha agradece pelos serviços prestados e deseja sorte na sequência da carreira.
A diretoria avaiana já está no mercado em busca de um novo treinador. Marquinhos Santos comandará a equipe de forma interina.
