Vini Jr em ação pelo Real Madrid contra o Levante, em Valencia - Jose Jordan / AFP

Vini Jr em ação pelo Real Madrid contra o Levante, em ValenciaJose Jordan / AFP

Publicado 23/09/2025 18:59

O Real Madrid continua sem adversários no Campeonato Espanhol. Com bela atuação de Vini Jr, a equipe somou a sexta vitória consecutiva na competição, manteve os 100% de aproveitamento e abriu cinco pontos de vantagem para o rival Barcelona (18 a 13), ao vencer o Levante, por 4 a 1, em Valência.

Com um gol e participação em várias boas jogadas na partida, Vini Jr deu uma resposta ao técnico Xabi Alonso, que chegou a cogitar a reserva para o atacante brasileiro, que também está em período de renovação de contrato com o clube espanhol.

O Levante teve uma chance logo no início da partida, mas Ivan Romero falhou. O erro ofensivo deixou o Real 'ligado' na partida e a partir daí o domínio foi quase total do time 'branco', que chegou a ter 80% de posse de bola.

Com Vini Jr ligado em todos os lances, o Real abriu o placar aos 28 minutos, com gol marcado pelo atacante brasileiro em um belo toque colocado, que surpreendeu o goleiro Mathew Ryan.

Apesar do desequilíbrio técnico, o Levante ainda tentou o ataque, mas sofreu o segundo gol em contra-ataque do Real. Vini iniciou a jogada, finalizada pelo jovem argentino Mastantuono.

O Levante veio para a etapa final para o 'tudo ou nada' e conseguiu seu gol com Etta Eyong, aos nove minutos. O time da casa se entusiasmou e seguiu no ataque. Só não empatou porque Courtois fez uma grande defesa.

Tanto entusiasmo acabou sendo fatal para o Levante. Apagado na partida, Mbappé 'acordou' e fez dois gols - um de pênalti - em dois minutos - 19 e 21 -, liquidando com as esperanças do adversário.

Outros jogos da rodada desta terça-feira: Athletic Bilbao 1 x 1 Girona, Espanyol 2 x 2 Valência e Sevilla 1 x 2 Villarreal.