Vini Jr em ação pelo Real Madrid contra o Levante, em ValenciaJose Jordan / AFP
Com brilho de Vini Jr, Real Madrid goleia o Levante no Campeonato Espanhol
Brasileiro fez um dos gols do time de Xabi Alonso na vitória por 4 a 1, nesta terça-feira (23)
Renato Gaúcho pede demissão do Fluminense para 'descansar a cabeça'
Técnico anunciou a decisão após a eliminação na Sul-Americana, em entrevista coletiva
Eliminação do Fluminense na Sul-Americana gera memes na Web; confira
Tricolor empatou com o Lanús (ARG), no Maracanã, e deu adeus ao torneio continental
Racing bate o Vélez Sarsfield e pode enfrentar o Flamengo na Libertadores
Rubro-Negro terá o time argentino pela frente na semifinal caso passe pelo Estudiantes, na quinta-feira (25)
Fábio lamenta eliminação do Fluminense na Sul-Americana: 'Ficamos ansiosos'
Tricolor empatou por 1 a 1 com o Lanús (ARG), no Maracanã, e deu adeus ao torneio continental nas quartas de final
Fluminense sai na frente, mas cede empate ao Lanús e está fora da Sul-Americana
Tricolor teve domínio durante praticamente toda a partida, mas não soube aproveitar as oportunidades criadas e foi castigado no segundo tempo
Nadal denuncia propaganda enganosa com sua imagem e voz em vídeos falsos
Lenda do tênis pediu que seus seguidores tenham cuidado na internet
