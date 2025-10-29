Lance do jogo entre Racing e Flamengo - Juan Mabromata / AFP

Publicado 29/10/2025 23:54 | Atualizado 30/10/2025 06:40

Argentina - O Flamengo vai jogar a decisão da Libertadores de 2025. A conquista da classificação foi dramática e veio com o empate por 0 a 0 com o Racing no El Cilindro, na noite desta quarta-feira (29), pela partida da volta da semifinal. O Rubro-Negro poderia ter feito gols no primeiro tempo, mas não aproveitou as oportunidades. Já na etapa complementar, Gonzalo Plata foi expulso por volta dos 11 minutos, e houve reclamação, mas o VAR não recomendou revisão. Com um a menos, o Fla foi valente, conseguiu segurar a pressão e avançou.

Na partida de ida, no Maracanã, o Rubro-Negro bateu o Racing pelo placar de 1 a 0 . A final da Libertadores acontecerá no dia 29 de novembro, em Lima, no Peru.

Do outro lado da chave estão Palmeiras e LDU. Os dois times vão se enfrentar nesta quinta-feira (30), às 21h30, no Allianz Parque. Os equatorianos venceram o jogo de ida por 3 a 0.

Agora, o Rubro-Negro vira a chave para o Campeonato Brasileiro. Os comandados de Filipe Luís voltam a campo no próximo sábado (1º), às 21h, para enfrentar o Sport, no Maracanã.

O jogo

As duas equipes times fizeram um primeiro tempo animado no El Cilindro. O Flamengo não se intimidou com a festa da torcida argentina durante a etapa inicial e, aos poucos, conseguiu se impor dentro de campo.

O Rubro-Negro assustou pelo menos quatro vezes. Luiz Araújo assustou em chutes que foram para fora. Já Arrascaeta e Varela tiveram oportunidades cara a cara com o goleiro, mas Cambeses levantou o muro para salvar os argentinos.

O Racing, por sua vez, teve duas grandes oportunidades. A primeira veio na cabeçada de Conechny, por volta dos 12 minutos, mas Rossi fez grande defesa. Depois dos 30, a defesa do Flamengo relaxou, Solari pegou a bola pelo lado esquerdo de ataque, levou para dentro e mandou para fora. Os argentinos ainda criaram uma pressão na reta final com cruzamentos, mas o Fla se segurou.

Na etapa complementar, o jogo mudou. Isso porque o Racing passou a empurrar mais o Flamengo para trás e, por volta dos 11 minutos, a arbitragem pegou uma agressão de Gonzalo Plata e expulsou o atacante. O jogador reclamou bastante, mas não houve intervenção do VAR.

A partir daí, o jogo ganhou ainda mais contornos de drama. Afinal, o Racing se lançou ao ataque e começou a pressionar o Flamengo. Logo após a expulsão, o técnico Filipe Luís sacou Carrascal e colocou o zagueiro Danilo. Além disso, Bruno Henrique entrou na vaga de Arrascaeta.

Durante a pressão do Racing, o árbitro chegou a expulsar o zagueiro Marcos Rojo por entender que o jogador acertou uma cotovelada em Léo Ortiz. No entanto, foi chamado ao monitor do VAR, viu que houve, na verdade, um choque de cabeça e cancelou o cartão vermelho.

O Racing pressionou até o fim. No entanto, Rossi foi bem sempre que exigido, o Flamengo foi valente para segurar o cenário e garantiu vaga na grande final da Libertadores.

Ficha técnica

Racing x Flamengo



Data e hora: 29/10/2025, às 21h30

Local: El Cilindro, em Avellaneda (ARG)

Árbitro: Piero Maza (CHI)



Cartões amarelos: Mura e Rojo (RAC) / Ayrton Lucas (FLA)

Cartões vermelhos: Gonzalo Plata (FLA)

Gols: -

RACING (Técnico: Gustavo Costas)

Cambeses; Mura (Martirena), Colombo, Marcos Rojo e Gabriel Rojas; Zuculini, Nardoni (Zaracho) e Almendra (Balboa); Solari (Vietto), Conechny e Martínez.

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho (Evertton Araújo) e Arrascaeta (Bruno Henrique); Carrascal (Danilo), Luiz Araújo (Saúl) e Gonzalo Plata.