Claudinho na passagem pelo ZenitDivulgação / Zenit

Publicado 29/10/2025 18:41

Rio - O meia Claudinho, que já foi alvo do Flamengo, contou que tem vontade de jogar no Flamengo . Em entrevista à TNT Sports, jogador de 28 anos citou a lembrança afetiva que tem com o Rubro-Negro por causa de seus ídolos e destacou como a torcida influenciou seu interesse em defender o time.

"É um time em que eu sempre vi ídolos meus jogarem e tenho vontade de jogar. Então, quando surgiu isso e a torcida ali nas redes sociais (pressionando), deu aquela vontade", contou Claudinho.

O meia chegou perto de assinar com o clube carioca em julho de 2024, quando ainda defendia o Zenit. As negociações estavam praticamente fechadas para uma venda por 15 milhões de euros, mais 2 milhões em metas. No entanto, o clube russo voltou atrás antes de concluir o acordo, e a transferência não se concretizou.

Atualmente, Claudinho atua pelo Al Sadd, do Catar, após deixar o Zenit em 2024. Em 21 partidas, ele anotou quatro gols e deu três assistências.