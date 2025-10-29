Léo Ortiz em treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Rio - Peça fundamental no elenco do Flamengo, Léo Ortiz, de 29 anos, decidiu permanecer no clube carioca mesmo depois de receber propostas para atuar no futebol europeu. O defensor optou por seguir no Rio por conta de um sonho que ele deseja realizar.
"A Libertadores é uma, o Brasileiro é outra que ainda não conquistei aqui, por isso que optei por ficar. É uma vontade minha de marcar história no Flamengo e achei que o momento certo era estar aqui", disse em entrevista à "ESPN".
Léo Ortiz chegou ao Flamengo no ano passado e conquistou já um título de expressão: a Copa do Brasil. A principal oferta que chegou ao clube carioca pelo zagueiro foi de 15 milhões de euros (R$ 95 milhões) do RB Leipzig.
"Fiquei feliz, é bom ser valorizado por um clube que disputa a Champions League em alguns momentos, briga pelo Campeonato Alemão alguns anos, mas sempre falei que tinha o objetivo de conquistar grandes títulos no Flamengo", concluiu.