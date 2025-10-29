Léo Ortiz em treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo
Léo Ortiz relembra oferta do futebol alemão e explica 'fico' no Flamengo: 'Grandes títulos'
Zagueiro, de 29 anos, é peça fundamental no Flamengo
Gabigol celebra aniversário de título da Libertadores do Flamengo: 'Três anos atrás'
Atacante, de 29 anos, marcou na vitória histórica sobre o Athletico-PR
Flamengo anuncia contratação de jovem promessa para integrar a base
Cria do América-MG, zagueiro já defendeu a seleção brasileira sub-15
Flamengo projeta volta de Pedro aos treinos durante a Data Fifa
Atacante, de 28 anos, se lesionou contra o Racing
Léo Ortiz celebra retorno ao Flamengo e manda recado a torcedores vítimas de grave acidente
Zagueiro deve voltar à equipe no confronto decisivo contra o Racing, pela Libertadores
Racing x Flamengo: onde assistir, escalações, arbitragem
Rubro-Negro venceu o jogo de ida por 1 a 0 e tem vantagem do empate para avançar à final da Libertadores
