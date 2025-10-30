Filipe Luís no jogo entre Racing e Flamengo - Juan Mabromata / AFP

Publicado 30/10/2025 01:27

Argentina - Filipe Luís rasgou elogios ao time na entrevista após o empate sem gols com Racing , nesta quarta-feira (29), que classificou o Flamengo à decisão da Libertadores. O técnico também relembrou que esta é a quinta final da história do Rubro-Negro na competição continental e a quarta desde 2019.

"Estamos extremamente felizes por alcançar mais uma final de Libertadores. O Flamengo tem cinco finais, com a de hoje, na sua história. Quinta final na história do Flamengo, e tem jogadores desse elenco que vão jogar a quarta. E eu também (risos). Futebol é muito rápido, mas o meu objetivo é estar nessa quarta: três como jogador e uma como treinador. Me deixa muito orgulhoso. Pessoas que realmente fazem tudo pelo Flamengo. Quando cheguei aqui, em 2019, o Flamengo tinha uma final".

"Eu sozinho não fiz nada, mas fiz parte desse processo que começou lá em 2012, 2013, e que nos permite disputar mais uma final de Libertadores Estou muito orgulhoso dos meus jogadores. Hoje, foi uma vitória de um time com alma, competitivo e aguerrido, que sabe jogar ante todas as circunstâncias, contra qualquer adversário, que sabe jogar a Libertadores. Os jogadores que são multicampeões são os mais ambiciosos, e o meu grupo está cheio. Tem muito caminho até lá, mas estamos felizes de estar nessa final".

O Flamengo jogava pelo empate porque venceu o jogo de ida pelo placar de 1 a 0. Na entrevista, ele fez uma análise da partida desta quarta-feira (29).



"Tínhamos certeza que seria um jogo muito difícil pelo que vimos em todos os jogos. Vimos contra o Peñarol, o Vélez... Assisti ao jogo contra o Peñarol esta manhã outra vez. E tinha certeza que seria um jogo duro, complicado. Se percebe que os jogadores têm muita confiança quando jogam em casa. Tem jogadores com muita qualidade. Os que entram no segundo tempo também têm muita qualidade também".

"É uma equipe muito difícil de se jogar, porque, como disse antes, tem as ideias muito claras como quer chegar na área rival. Isso faz com que se você os pressiona com muita gente, colocam muita pressão na sua última linha e te partem a equipe. Então, optamos por um plano diferente do que vínhamos fazendo para tentar passar, mas sabíamos que íamos sofrer".

Além do título da Libertadores, o Flamengo também busca conquistar o Campeonato Brasileiro. A equipe de Filipe Luís volta a campo já no sábado (1º), às 21h, para enfrentar o Sport no Maracanã. Atualmente, o Rubro-Negro Carioca soma 61 pontos e aparece na segunda posição.

"Vocês já me conhecem bem. Na minha cabeça está o Sport no sábado. Nós perdemos para o Fortaleza, temos que continuar na luta contra o Palmeiras. Temos um mês até a final, como você falou, não sabia disso. Não gosto de olhar o calendário além de uma ou duas semanas".

"Mas isso já me alegra, porque pode ser que, com um mês, o Pedro possa estar de volta. Precisamos muito do nosso atacante. Recuperar jogadores que não estão no seu momento até lá, mas foco total no Campeonato Brasileiro agora, prioridade absoluta do jogo contra o Sport. Só comemoro quando acaba. Enquanto isso, trabalho, trabalho e trabalho".