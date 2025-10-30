Arrascaeta respondeu a quem duvidou do Flamengo contra o Racing - Juan Mabromata / AFP

Arrascaeta respondeu a quem duvidou do Flamengo contra o RacingJuan Mabromata / AFP

Publicado 30/10/2025 14:03

dois recados para reforçar a força do Rubro-Negro.

Arrascaeta não engoliu as provocações e declarações vindas do Racing antes do jogo de volta da semifinal da Libertadores, assim como quem duvidou da capacidade do time. Após a classificação do Flamengo para a decisão, com o empate em 0 a 0 na Argentina , o uruguaio mandou

No primeiro, na saída do estádio El Cilindro, o camisa 10 relembrou os títulos conquistados e as campanhas do clube nos últimos anos. Foi uma resposta a quem achou que a vitória por 1 a 0 no Maracanã não seria suficiente para a classificação na Argentina.



"Às vezes as pessoas subestimam esse clube, esse grupo. Nessa última década sempre estivemos brigando por coisas importantes Nos momentos difíceis, quando o sapato aperta, a gente sempre mostra a cara. Mais uma vez mostramos que somo um dos melhores da América”, afirmou.



Arrascaeta, entretanto, fez uma ressalva. Ele não tratou o caso do técnico do Racing, Gustavo Costas, que garantiu que sua equipe iria se classificar em casa.



"Eu tiraria o treinador do Racing de tudo isso, porque ele é um cara que se criou no clube, foi campeão e tinha a possibilidade de estar na final. Assim dá para entender a emoção dele", completou o camisa 10.



Pouco depois, nas redes sociais, Arrascaeta mandou o segundo recado, com o mesmo objetivo. Ele lembrou a façanha do Flamengo, de alcançar a quarta final de Libertadores desde 2019, mesmo errando a quantidade de anos. São sete anos e não seis, como ele escreveu.



"Quatro finais der Libertadores em 6 anos (sic), nosso Mengão merece mais respeito", postou.