Gustavo Costas é o técnico do RacingDivulgação / Racing Club

Publicado 30/10/2025 13:06

"Boa noite a todos. Na verdade, não tenho muita vontade de falar sobre o jogo. Os garotos deram tudo de si. Como sempre digo, eu iria para a guerra com eles, e quero muito agradecê-los pelo que fizeram. Jogamos como um time. Não vamos ficar repetindo a mesma coisa... E quero agradecer à torcida pelo grande apoio que nos deram. Estivemos tão perto, mas não conseguimos. Decepcionei o meu povo", afirmou Costas.

Torcedor do Racing e com grande identificação com o clube, Costas relembrou a conquista da Sul-Americana e da Recopa em cima de Cruzeiro e Botafogo, respectivamente, mas não deixou de manifestar seu desejo de ser campeão da Libertadores.

"Sempre serei grato aos meus jogadores por nos representarem, como torcedor digo isso. São caras que não jogaram em muitos torneios e conseguimos conquistar dois títulos internacionais, e este era o que mais desejávamos depois de tantos anos sem alcançá-lo", disse.

O Racing foi campeão da Libertadores uma única vez, em 1967, quando venceu o Nacional-URU. Desde então, o time argentino não voltou a disputar uma decisão.

Além disso, antes da edição deste ano, a equipe havia disputado uma semifinal pela última vez em 1997, quando foi eliminado pelo Sporting Cristal, do Peru.

Mesmo com um a mais desde os 11 minutos do segundo tempo, quando Gonzalo Plata foi expulso, a equipe de Costas mostrou poucas formas de romper a defesa do Flamengo. Apesar da pouca criatividade, o treinador fez questão de destacar a entrega de sua equipe.

"Agradeço-lhes pela vida. Jogaram com músculos lesionados, Maravilla (Martínez) com o joelho quase fraturado, com febre, deixaram tudo em campo. Poderíamos ter jogado bem, mal, estávamos perdendo, mas os torcedores têm que estar muito felizes: eles os representaram da melhor maneira contra um grande time. Dá pena aquele gol no último minuto. Mas demos tudo de nós", finalizou.