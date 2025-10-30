Filho de Cristiano Ronaldo, Cristiano dos Santos compartilhou a foto com o Lamborghini Urus S brancoReprodução do X
Aos 15 anos, filho de Cristiano Ronaldo ganha carro de luxo
Jovem jogador postou nas redes sociais uma foto com o presente de mais de R$ 1,5 milhão
A origem do presente
Red Bull Bragantino anuncia Vagner Mancini como novo técnico
Treinador assume o lugar de Fernando Seabra, demitido após a derrota para o Vasco
Com Flamengo na final da Libertadores, trio carioca vê crescer chance de G-7 no Brasileirão
Botafogo, Fluminense e Vasco disputam vaga na competição continental de 2026
Jornal português destaca 'grande momento' de Nuno Moreira no Vasco
Atacante é um dos principais jogadores do Cruz-Maltino sob o comando de Fernando Diniz
Veja a análise do VAR da expulsão de Plata, muito reclamada pelo Flamengo
Auxiliar foi quem viu a agressão, enquanto árbitro de vídeo admite imagem distante
Alex Sandro comemora vaga na final e exalta o grupo: 'Acostumado a jogar decisões'
Flamengo conquistou a classificação ao empatar com o Racing no El Cilindro
