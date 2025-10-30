Filho de Cristiano Ronaldo, Cristiano dos Santos compartilhou a foto com o Lamborghini Urus S branco - Reprodução do X

Publicado 30/10/2025 12:19

Filho de Cristiano Ronaldo, Cristiano dos Santos, de apenas 15 anos, mostrou nas redes sociais seu novo presente: um Lamborghini Urus S branco, avaliado em cerca de R$ 1,65 milhão. O carro esportivo de luxo é capaz de atingir 305 km/h e acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 3,5 segundos.



Embora ainda não possa dirigir legalmente, o jovem deve aproveitar o carro como passageiro. A escolha reforça a tradição da família por automóveis de luxo, já que o craque português é conhecido por colecionar modelos raros e potentes.



A origem do presente



De acordo com jornais espanhóis, o veículo não é novo. Ou seja, uma das possibilidade é que o próprio Cristiano Ronaldo retirou o Lamborghini de sua coleção pessoal para presentear o filho mais velho.



Cristiano dos Santos é atualmente jogador do Al-Nassr, igual o pai. Recentemente, ele foi convocado para a seleção sub-16 de Portugal, após apenas quatro jogos no sub-15.





