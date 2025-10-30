Jogadores do Flamengo comemoram classificação à final da LibertadoresAdriano Fontes / Flamengo

Rio - Apesar da rivalidade, a classificação do Flamengo para a final da Copa Libertadores pode trazer benefícios diretos a Botafogo, FluminenseVasco. Caso o Rubro-Negro, que está entre os seis primeiros no Campeonato Brasileiro, conquiste o título continental, uma vaga extra para a Libertadores de 2026 abriria, o que criaria um G-7.
Outra possibilidade é um cenário com o Palmeiras campeão. Do outro lado da chave, o time paulista enfrentará a LDU. Se o Alviverde conseguir reverter a derrota pelo placar de 3 a 0 da ida, fará a decisão com o Flamengo. Assim, um brasileiro conquistaria o título. Com os dois times entre os seis primeiros colocados, cria-se o G-7.
Dessa forma, a vaga extra aumentaria as chances dos três clubes do Rio conquistarem uma participação na fase preliminar da Libertadores. O Fluminense soma 47 pontos e aparece em sexto. É a mesma pontuação do Botafogo, que está em sétimo. Já o Vasco tem 42 e aparece em oitavo.
Com a vitória por 1 a 0 do Tricolor em cima o Ceará, nesta quarta-feira (29), válido pelo jogo atrasado da 12ª rodada, os três possuem o mesmo número de partidas realizadas - 30. Dessa forma, para todos faltam apenas oito jogos até o fim do campeonato.
O Fluminense ainda terá que enfrentar em sequência os quatro primeiros colocados do Brasileirão: Mirassol, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, nesta ordem. Já Botafogo e Vasco fazem um clássico pela 32ª rodada, na quarta-feira (5).
Fluminense e Vasco ainda tem a Copa do Brasil
Tricolores e Cruz-Maltinos ainda podem conseguir uma vaga direta na Libertadores pela Copa do Brasil. Os rivais se enfrentam pelas semifinais da competição. Quem avançar pega o vencedor do confronto entre Corinthians e Cruzeiro. O campeão se classifica para competição continental.
