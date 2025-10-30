Palmeiras venceu a LDU, nesta quinta-feira (30), no Allianz Parque, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores - Divulgação / Libertadores

Palmeiras venceu a LDU, nesta quinta-feira (30), no Allianz Parque, pelo jogo de volta da semifinal da LibertadoresDivulgação / Libertadores

Publicado 30/10/2025 23:28

Rio - O Flamengo vai enfrentar o Palmeiras na final da Libertadores. Em uma noite mágica, o Alviverde goleou a LDU, do Equador, por 4 a 0, nesta quinta-feira (30), no Allianz Parque, reverteu a derrota do jogo de ida e carimbou o passaporte para a decisão no dia 29 de novembro, em Lima, no Peru.

Após perder o jogo de ida por 3 a 0, na altitude de Quito, o Palmeiras entrou em campo pressionando desde o primeiro minuto e não deixou a LDU respirar. Já no primeiro tempo, o Alviverde fez 2 a 0, com gols de Ramon Sosa e Bruno Fuchs.

Na etapa final, o Palmeiras manteve a pressão desde o início. O gol que igualou o placar agregado saiu aos 23 minutos, com Raphael Veiga. Na reta final, o jovem Allan fez bela jogada individual e sofreu pênalti. Na cobrança, Raphael Veiga, de novo, fez o gol que garantiu a vaga na decisão.

Flamengo e Palmeiras vão decidir o título da Libertadores pela segunda vez na história. Em 2021, o Alviverde venceu o Rubro-Negro por 2 a 1. O vencedor do confronto vai se tornar o primeiro brasileiro tetracampeão na história da Libertadores.